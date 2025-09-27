Orgullo UCASAL: estudiantes subieron al podio en múltiples disciplinas en los Juegos San Ignacio de Loyola

La pasión, el esfuerzo y el trabajo en equipo volvieron a ser protagonistas en los Juegos Universitarios de San Ignacio de Loyola, donde la delegación de UCASAL se destacó con excelentes resultados y un fuerte espíritu deportivo.

La competencia se realizó los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Universidad Católica de Córdoba, reuniendo a más de 800 estudiantes y docentes de 12 universidades del país. En este marco, nuestra institución viajó con una delegación conformada por 104 representantes entre alumnos y docentes, quienes defendieron con orgullo los colores de UCASAL dentro y fuera de la cancha.

Los equipos lograron subir al podio en varias disciplinas, consolidando a la universidad como una de las grandes protagonistas del torneo:

🥇 1° puesto en Vóley Masculino



🥇 1° puesto en Básquet Femenino



🥈 2° puesto en Fútbol Masculino



🥈 2° puesto en Básquet Masculino



🥉 3° puesto en Fútbol Femenino



🥉 3° puesto en Vóley Femenino



⭐ 6° puesto en Hockey



Además del espíritu competitivo, este encuentro tiene como objetivo la integración de estudiantes y docentes a través del deporte, entendido como un aspecto esencial en la formación integral de las personas.

En cada disciplina, UCASAL demostró compromiso, disciplina y valores humanos, confirmando la importancia de la vida universitaria como espacio de crecimiento académico, deportivo y social.

Las universidades participantes fueron: Universidad Tecnológica Nacional Córdoba (UTN), Universidad Católica de Córdoba (UCC), Siglo XXI, Universidad Abierta Interamericana (IUA), Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), UCASAL, Hospital Privado, Universidad del Salvador, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba, Universidad Austral y Universidad Blas Pascal.

¡Felicitamos a nuestros equipos por dejar en alto el nombre de la universidad y por reflejar, en cada encuentro, los valores que nos definen: compromiso, esfuerzo y espíritu comunitario!

