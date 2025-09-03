Amat mandó a Cornejo a "tomar un ribotril"

La Cámara de Diputados de Salta vivió ayer un momento de fuerte tensión política y verbal durante la sesión ordinaria, cuando el legislador de La Libertad Avanza, Roque Cornejo, solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración para repudiar el ataque que sufrió el presidente Javier Milei la semana pasada en Lomas de Zamora.

Cornejo fundamentó su pedido en la necesidad de que el cuerpo se pronuncie "ante un hecho de gravedad institucional".

El presidente de la Cámara, Esteban Amat, le recordó que el plazo para pedir el ingreso de proyectos sobre tablas había vencido y dijo: "El diputado se durmió para hacer ese pedido". No obstante, aclaró que, pese a la demora, pondría a consideración la moción. La votación terminó rechazando la iniciativa, lo que generó la primera protesta de Cornejo.

El legislador libertario se acercó hasta el estrado para insistir con el planteo. No se escuchó lo que habló con Amad. Luego Cornejo caminó y volvió a dirigirse a la presidencia. En ese momento, Amat detuvo el trámite parlamentario y elevó el tono:

"El diputado Cornejo está amenazando al que da la palabra, que soy yo. Yo le aconsejaría que tome un ribotril y se siente en su lugar. Si usted quiere hacer circo, le diría que vaya a la enfermería a hacerse tomar la presión, porque no está actuando en forma normal".

Amat también expresó en el recinto: "El diputado Cornejo vino a decir que iba a pedir la palabra y no lo hizo, estaba hablando por teléfono. Dijo que iba a tratar un proyecto sobre tablas cuando estuvimos en labor parlamentaria. Cuando se aprobó el acta de labor recién apretó el botón para pedir la palabra".

La discusión se dio mientras los diputados se aprestaban a aprobar el proyecto de ley que propone instituir cada 27 de diciembre como el Día Provincial del Futbolista Salteño, en conmemoración al fallecimiento de Daniel Humberto "Coya" Gutiérrez, quien vistió la camiseta de la Selección Argentina.

La iniciativa fue presentada por los diputados Edgar Domínguez y Jorge Restom, junto al senador Manuel Pailler, y busca rendir homenaje a la figura de Gutiérrez, un delantero tartagalense que dejó huella en el fútbol nacional.