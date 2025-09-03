Gómez Diez, vice de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional

En el marco del XXVIII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) renovó sus autoridades para el período 2025/2027. Marcela Basterra (CABA) fue elegida Presidenta de la AADC, mientras que Ricardo Gómez Diez (Salta) asumirá el cargo de Vicepresidente y Federico Ambroggio (Río Negro) como Secretario. Estuvo presente en el momento de la elección el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossatti, quien supo ejercer la presidencia de la Asociación.

El nuevo equipo directivo se comprometió a continuar con la misión de la AADC, promoviendo el análisis y la enseñanza del derecho constitucional, con especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Reelecto Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Ricardo Gómez Diez tuvo a su cargo el cierre del encuentro oportunidad en que reflexionó sobre los desafíos de la calidad democrática y la gobernanza en el contexto global y nacional. El académico destacó que la tecnología transnacional ha superado las capacidades de los estados para regular sus efectos, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía y el control de los datos personales.

En este sentido, subrayó que el Derecho Constitucional tiene una misión central: mejorar la calidad de la democracia y promover una gobernanza basada en acuerdos que trasciendan los intereses de un gobierno particular. Se resaltó la necesidad de sistemas electorales auténticos y proporcionales, capaces de garantizar la representación genuina del sufragio y el equilibrio de poderes.