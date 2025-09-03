Este jueves el Señor y la Virgen del Milagro recorrerán los barrios del sureste de Salta

Este jueves 4 de septiembre, las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro realizarán un recorrido por diversos barrios del sureste de la ciudad de Salta, iniciando a las 9 de la mañana. La peregrinación comenzará en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí y continuará por las siguientes localidades:

Vicaría San Francisco Solano

Parroquia María Reina de la Paz

Vicaría San Benito

Vicaría Sagrado Corazón de Jesús

Vicaría Nuestra Señora de Luján

Parroquia Santa Rosa de Lima

Hospital San Bernardo

Hospital Oñativia

El recorrido finalizará en la Catedral Basílica de Salta, donde los fieles podrán unirse en oración. Además, quienes no puedan asistir en persona podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Catedral de Salta (YouTube y Facebook).