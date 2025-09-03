PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
caso Andis
Vehículo desaparecido
Licencias de conducir
Javier Milei
Salta Basket
Milagro en Salta
Salta
Telecom
Salta
caso Andis
Vehículo desaparecido
Licencias de conducir
Javier Milei
Salta Basket
Milagro en Salta
Salta
Telecom

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1350.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Este jueves el Señor y la Virgen del Milagro recorrerán los barrios del sureste de Salta

Los fieles podrán unirse a la procesión o seguirla en vivo por redes sociales de la Catedral.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 18:13
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este jueves 4 de septiembre, las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro realizarán un recorrido por diversos barrios del sureste de la ciudad de Salta, iniciando a las 9 de la mañana. La peregrinación comenzará en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí y continuará por las siguientes localidades:

Notas Relacionadas

  • Vicaría San Francisco Solano

  • Parroquia María Reina de la Paz

  • Vicaría San Benito

  • Vicaría Sagrado Corazón de Jesús

  • Vicaría Nuestra Señora de Luján

  • Parroquia Santa Rosa de Lima

  • Hospital San Bernardo

  • Hospital Oñativia

El recorrido finalizará en la Catedral Basílica de Salta, donde los fieles podrán unirse en oración. Además, quienes no puedan asistir en persona podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Catedral de Salta (YouTube y Facebook).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD