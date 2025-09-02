Tiempo de Milagro: comercios en Salta cerrarán temprano el día de la procesión

La Cámara de Comercio e Industria de Salta, junto con el Sindicato de Empleados de Comercio, definieron ayer cómo será la actividad comercial durante la próxima Fiesta del Milagro. El acta acuerdo fue rubricado por el presidente de la entidad empresarial, Gustavo Herrera, y el secretario general del gremio, César Guerrero.

De acuerdo a lo establecido, el lunes 15 de septiembre, día central de la conmemoración religiosa, los comercios de la ciudad y alrededores cerrarán sus puertas a las 14 horas. El objetivo es que los trabajadores puedan sumarse a las procesiones y renovar junto al resto de la comunidad el pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.

El documento recuerda que esta fecha se encuentra amparada por la Ley Provincial 5.032 y por la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan carácter de feriado en Salta, garantizando el derecho de los empleados a participar de la festividad sin perder beneficios laborales.

Además, durante el encuentro se definió también la modalidad de celebración del Día del Empleado de Comercio, aunque los detalles serán informados próximamente por el gremio.

Con este acuerdo, empresarios y sindicalistas buscan dar previsibilidad a comerciantes, clientes y trabajadores, en una jornada que moviliza a miles de fieles en toda la provincia y que impacta directamente en el ritmo de la ciudad.