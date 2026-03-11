PUBLICIDAD

11 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Inundaciones en Tucumán
Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
obras de arias chaunac
Salta

Insólito: tiraron una pileta en una plaza de barrio El Círculo I

"Hay que ser HdP", expresó el intendente Emiliano Durand quién no salía de su asombro ante un hecho tan insólito. “A estos sucios los tenemos que atrapar y los vamos a multar fuerte", remarcó.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 09:42

Un hecho más que insólito sorprendió a los vecinos de barrio El Círculo cuando se encontraron con la estructura de una pileta arrojada en el medio de la plaza. A través de un video que se difundió en las redes sociales, el propio intendente Emiliano Durando quien recorre los diferentes barrios de la ciudad en persona para justamente concientizar a la gente de no arrojar basura en espacios públicos , no salía de su asombro: 

“Literal, vinieron y tiraron una pileta”, expresó al mostrar el lugar y cuestionar la conducta de quienes provocaron el daño.

 

 

El jefe comunal remarcó que el objeto no pudo haber llegado al lugar de manera casual y advirtió que probablemente se utilizó un vehículo para trasladarlo. “Para tirar una pileta así viene un camión”, afirmó, al tiempo que pidió colaboración de los vecinos para identificar a los responsables.

Además, sostuvo que el municipio avanzará con sanciones si se logra detectar a quienes arrojaron la estructura. “A estos sucios los tenemos que atrapar y los vamos a multar fuerte. Ayudanos también: filmalos, sacales fotos”, agregó.

