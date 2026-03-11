PUBLICIDAD

18°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas
Rutas anegadas
Inundaciones en Tucumán
Apolinario Saravia
La Caldera
Municipios

Intensas lluvias en la localidad de Luis Burela dejan rutas anegadas

La fuerte tormenta registrada anoche provocó anegamientos y complicaciones en distintos sectores de la localidad del departamento Anta.  
Miércoles, 11 de marzo de 2026 09:52

Una intensa tormenta se registró durante las últimas horas en Luis Burela, en el departamento Anta, donde anoche se acumularon alrededor de 90 milímetros de lluvia en pocas horas.

La gran cantidad de agua caída generó anegamientos y complicaciones en varios sectores de la localidad, lo que obligó a extremar precauciones al momento de circular por calles y caminos de la zona.

Las precipitaciones forman parte del sistema de tormentas que afecta a distintas localidades del interior de Salta y que, en algunos casos, deja importantes acumulados de lluvia en períodos cortos. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones climáticas y circular con precaución.

