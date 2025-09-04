Choice Hotels International llega a Argentina con Radisson Blu Bariloche, un refugio moderno y elegante en la Patagonia

Choice Hotels CALA, subsidiaria de Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), continúa su crecimiento en el segmento de upper upscale con la apertura de Radisson Blu Bariloche, su primer hotel en Argentina. La construcción del mismo representó una inversión de más de USD 13 millones, orientada a materializar un proyecto que apuesta por la excelencia en cada detalle y expresa una firme intención de redefinir el concepto de lujo en la Patagonia Argentina. Esta inversión también tendrá un impacto económico y social positivo en la región, generando empleo directo para 90 personas y promoviendo oportunidades de empleo indirecto para otras 120.

Germán Fernández del Busto, CEO de Choice Hotels CALA, comentó: “La apertura de Radisson Blu Bariloche marca un emocionante paso adelante en la continua expansión global de Choice Hotels International. Con un legado de 80 años, Choice Hotels se enorgullece de traer sus estándares de excelencia a Argentina por primera vez, especialmente en un destino favorito como Bariloche. Esta incorporación es un hito importante en el crecimiento de nuestro portafolio internacional, particularmente en el Caribe y Latinoamérica (CALA), donde continuamos presentando propiedades impresionantes que ofrecen estadías memorables tanto para viajeros regionales como internacionales”.

La apertura de Radisson Blu Bariloche marca un hito en la expansión de la marca Radisson Blu en las Américas, con otras ubicaciones como Aruba, Vancouver en Canadá, Santiago en Chile y Chicago en los Estados Unidos. El hotel se une a la diversa cartera de Choice Hotels International de más de 7,500 hoteles, que representan casi 650,000 habitaciones, en 46 países y territorios.

Ricardo Losada Revol, Vice Presidente Senior y Gerente General de la División Internacional de Choice Hotels, dijo: “Choice Hotels proporciona al hotel Radisson Blu Bariloche una propuesta de valor que incluye acceso a nuestra red global de marketing y distribución de clase mundial y a nuestro exitoso sistema de franquiciados, contribuyendo al éxito de la operación. Estamos emocionados de ingresar a un nuevo país como Argentina, y como argentino, estoy entusiasmado de mostrar la marca Radisson Blu en un destino como la Patagonia, que ofrece numerosas opciones para amantes de la naturaleza, la nieve, la comida y el vino”.

Ubicado en Distrito Capitalinas, Av. Bustillo Km 1 y a orillas del lago Nahuel Huapi, Radisson Blu le permite a los huéspedes combinar la tranquilidad del entorno natural con un fácil acceso a los principales puntos de interés. “Estamos orgullosos de sumarnos a una de las marcas de Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos será un hotel único en su tipo en Bariloche. Junto con OWN Hotels, nuestro operador, esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en el Radisson Blu Bariloche con un nuevo estándar de excelencia en el gran Parque Nahuel Huapi de nuestra Patagonia Argentina”, dijo Marcelo A Roca, CEO de Capitalinas, grupo inmobiliario líder en Argentina y propietario del hotel.

Capitalinas Bariloche es un complejo de usos mixtos de alta gama con 72 brand residences en sus módulos laterales y el hotel Radisson Blu, de 5 estrellas, en su módulo central, con 48 habitaciones y 32 exclusivas suites que van desde los 86 hasta los 100 m², todas diseñadas con una estética sofisticada, amplios espacios y vistas inigualables al lago Nahuel Huapi, ofreciendo una estadía basada en la elegancia y una profunda conexión con la naturaleza.

El hotel cuenta con dos restaurantes: Coolto, inspirado en la esencia de la Patagonia, y Omakase, en los sabores asiáticos más refinados; además del Michel Rolland Wine Bar, curado por el reconocido enólogo francés. Y, como el bienestar está en el corazón de la experiencia Radisson Blu, los huéspedes también podrán disfrutar del Lahuan Wellness Spa, del Cauquén Pool Bar, del gimnasio, espacios para yoga, meditación, y salas de juegos para los más pequeños. A su vez, visitar el estanco de lujo y El Ojo, una experiencia para descubrir y degustar lo mejor del chocolate argentino.

