Crean el Registro Provincial de Cannabis Medicinal en Salta

El Senado de la Provincia de Salta aprobó la creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal, una herramienta que busca ordenar y dar marco legal al acceso, la producción y la investigación de esta planta y sus derivados. La medida se enmarca en la Ley Nacional 27.350, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis en Argentina.

El nuevo registro será de carácter obligatorio y comprenderá a pacientes y familiares habilitados, productores autorizados con sede en Salta, organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en investigación, así como a laboratorios, universidades y centros de estudio que trabajen en innovación y desarrollo.

Los pacientes inscriptos podrán adquirir y transportar cannabis medicinal en todo el territorio provincial, según lo determine la normativa nacional. Además, las instituciones autorizadas podrán dispensar cannabis bajo condiciones controladas, debiendo registrar cada entrega en el Sistema de Historia Clínica Digital (SAFESA).

La ley establece también que el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, será la autoridad de aplicación, con la obligación de firmar convenios con organismos nacionales para garantizar su implementación.

El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la norma, que implica además la asignación de recursos provinciales para su puesta en marcha.

Con esta aprobación, Salta avanza en la regulación del cannabis medicinal, promoviendo tanto el acceso seguro de los pacientes como el desarrollo científico y productivo en la provincia.