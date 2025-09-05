PUBLICIDAD

5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
mercado san miguel
La Merced
Noel de Castro
Filicidio en Buenos Aires
Inseguridad en Buenos Aires
Cannabis Medicinal en Salta
Inseguridad en Salta
F1
Inseguridad en Tartagal
Tembló Salta
Inseguridad en Salta

Dos jóvenes quedaron tras las rejas por amenazar a una vecina con una navaja en barrio Lugones

Una mujer denunció que fue perseguida e intimidada por dos hombres que forman parte de un grupo conflictivo que suele reunirse a beber y consumir sustancias frente a su domicilio. La Fiscalía solicitó que permanezcan detenidos por sus antecedentes.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 11:02
El norte de la ciudad de Salta volvió a ser escenario de un grave episodio de violencia urbana. En el barrio Leopoldo Lugones, una mujer que regresaba a su vivienda fue interceptada por dos jóvenes de 23 y 26 años, quienes la persiguieron con una navaja en la mano mientras la amenazaban verbalmente.

De acuerdo con la denuncia, los agresores integran un grupo de hombres que frecuentemente se reúne en inmediaciones del edificio a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias, lo que ha generado reiterados conflictos con los vecinos.

La intervención judicial estuvo a cargo del fiscal penal 1, Pablo Paz, quien imputó de manera provisional a los sospechosos como coautores del delito de amenazas con arma. Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por la defensa oficial y declararon ante las autoridades.

Por la gravedad del hecho y los antecedentes condenatorios que registran, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

El caso despertó preocupación entre los habitantes de la zona, que desde hace tiempo reclaman mayor presencia policial para frenar la inseguridad que rodea al complejo de departamentos.

 

