Milagro 2025: los devotos de la Puna caminan rumbo a Salta

En la madrugada, bajo el frío y el viento. Nada los detiene. Desde el 1 de septiembre, los pobladores y trabajadores de Antofagasta de la Sierra en Catamarca, comenzaron su caminos para rendir homenaje a los Patronos de Salta.

Este sábado fue el turno de Mina Tincalayu. El grupo de trabajadores y pobladores, que tiene el acompañamiento de doña Damiana Luzco, la mujer de 80 años que pone toda su fe y entusiasmo en esta peregrinación, para llegar a Salta, donde se encontrará en la rotonda de los Peregrinos, con su imagen pintada en un mural sobre el puente.

Este sábado, los peregrinos de Mina Tincalayu y Mina Providencia se encontraron en el camino, a las 5 de la mañana, para seguir viaje a Mina Patito, desde donde junto a monseñor Bernacki comienzan su camino a la ciudad de Salta, que los espera el domingo 14.