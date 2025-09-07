PUBLICIDAD

7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Elecciones legislativas 2025
#MilagroParaElMundo2025
Mercado cambiario
Animales rescatados
maltrato animal
Escándalo de corrupción en ANDIS
#MilagroParaElMundo
elecciones legislativas bonaerenses
Fórmula 1
Salta

Milagro 2025: los devotos de la Puna caminan rumbo a Salta

Desde Antofagasta de la Sierra en Catamarca, Mina Tincalayu, y Mina Providencia, los devotos de la Virgen y el Señor del Milagro, se movilizaron para encontrarse en Mina Patito y empezar el descenso a Salta.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 09:18
En la madrugada, bajo el frío y el viento. Nada los detiene. Desde el 1 de septiembre, los pobladores y trabajadores de Antofagasta de la Sierra en Catamarca, comenzaron su caminos para rendir homenaje a los Patronos de Salta. 

 

Este sábado fue el turno de Mina Tincalayu. El grupo de trabajadores y pobladores, que tiene el acompañamiento de doña Damiana Luzco, la mujer de 80 años que pone toda su fe y entusiasmo en esta peregrinación, para llegar a Salta, donde se encontrará en la rotonda de los Peregrinos, con su imagen pintada en un mural sobre el puente. 

 

Este sábado, los peregrinos de Mina Tincalayu y Mina Providencia se encontraron en el camino, a las 5 de la mañana, para seguir viaje a Mina Patito, desde donde junto a monseñor Bernacki comienzan su camino a la ciudad de Salta, que los espera el domingo 14. 

 

 

