Saénz dijo que Nación no cumplió con un acuerdo electoral

Antes de la reunión que Javier Milei mantuvo este miércoles con los gobernadores, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que el gobierno nacional no cumplió con un compromiso que había asumido respecto a la conformación de listas locales.

“Sí, teníamos un compromiso de que no íbamos a tener lista local. Imagínese cómo yo puedo acompañar a nivel nacional un montón de cosas. A nosotros nos intervinieron en el partido, a Misiones, a Salta. Nos intervinieron para que la señora Cristina pueda poner sus candidatos de La Cámpora en esas listas, porque sabían que yo no lo iba a hacer: yo pongo candidatos que respondan a los salteños”, dijo Sáenz.





El gobernador explicó que, aunque se puede acompañar a un dirigente nacional y compartir su ideología, “al momento de votar, si va en contra de los salteños, ese es nuestro límite”.

Consultado sobre quién había prometido que no habría armado local, Sáenz respondió: “Los armadores políticos de La Libertad Avanza, que la están destrozando”.

Sáenz también advirtió sobre la situación política y social: “No voy a acompañar decisiones que perjudiquen a los discapacitados, a los jubilados o al Fondo Especial del Tabaco. Para mí los números son importantes, pero el equilibrio social e institucional es fundamental”.

El mandatario finalizó señalando que la falta de cumplimiento del acuerdo afecta la posibilidad de inversiones y la relación con los salteños: “Si están pensando en las inversiones, que se olviden, porque así no van a venir las inversiones”.