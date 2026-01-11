URGENTE: Buscan intensamente a una nena de 6 años en Rivadavia Banda Sur

El protocolo de "Alerta Sofia" se declaró ante la pérdida de Jimena Saravia, de 6 años, en Rivadavía Banda Sur.

Los fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Carlos Salinas, en Unidad Fiscal, encabezan la investigación iniciada tras el reporte de desaparición de una niña de 6 años, ocurrido en el paraje Las Vertientes, localidad de La Unión, departamento Rivadavia Banda Sur.

"Se trata de un paraje ubicado a 15 km de La Unión. La familia no sabe a dónde está y buscó la ayuda de toda la comunidad por los estados de WhatsApp. Ya son muchos los vecinos y referentes sociales que la andan buscando. Hasta el momento solo hay huellas de le nena", informó una vecina.

De acuerdo a la denuncia radicada, la menor se ausentó de su domicilio en la mañana del sábado 10 de enero y, al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón negro y una remera rosada.

Ante esta situación, los Fiscales dispusieron la inmediata activación del protocolo de búsqueda de personas, con la intervención de personal policial, familiares y miembros de la comunidad, quienes trabajan de manera intensiva para dar con su paradero.

Para quien no conoce el territorio, se trata de una zona cercana al río Bermejo, en pleno Chaco salteño, con toda clase de peligro de animales salvajes sueltos. Los lugareños indican que las huellas encontradas son de la nena y que "se encontraron en los parajes San Miguel y El Totoral". También cuentan con que la nena, criada en el lugar, sabe de los peligros. "Los padres están desesperados buscando a Jimena", dijo una docente del lugar.

"La colaboración de mucha gente y la activación de internet satelital en la zona para mejorar la comunicación está en marcha. Además llegaron perros de brigada para reforzar la búsqueda", informaron los vecinos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se solicita la colaboración de la comunidad y se insta a quienes puedan aportar datos ciertos sobre la menor a comunicarse con la dependencia policial más cercana o al Sistema de Emergencias 911.