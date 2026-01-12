El comercio exterior de Salta abrió una nueva puerta al mundo

El Grupo SP realizó la primera importación vía aérea nacionalizada en Aduana de Salta en el flamante Depósito Fiscal COCEL. El hecho constituye un hito importante para el movimiento de cargas aéreas en el aeropuerto salteño y para el comercio exterior local.

El 8 de enero arribó al aeropuerto internacional de Salta "Martín Miguel de Gúemes" la primera importación, proveniente de Hong Kong, en el vuelo AR 1.494, de Aerolíneas Argentinas.

La carga se nacionalizó en el mismo día, en el nuevo depósito fiscal COCEL, el cual inaugurado recientemente a menos de 9 km de la aeroestación.

La operación fue coordinada exitosamente por el forwarder GRUPO SP y el depósito fiscal COCEL, liberándose de Aduana de Salta, en el mismo día, es decir en tiempo récord.

El tiempo en comercio exterior, como en la vida, es dinero. Si se acortan los tiempos y los trámites para comprar y vender es más ganancia para todos. Las posibilidades que se abrieron en Salta abren las puertas al mundo no sólo a las importanciones sino también al potencial de producción de de todo el norte argentino. Si se tiene en cuenta el presente y futuro productivo minero de Salta, las posibilidades son enormes.

Transitó desde Hong Kong, por FEDEX, hasta Ezeiza, haciendo tránsito con Aerolíneas Argentinas hacia la aeroestación local, donde fue transportada hacia COCEL con custodia aduanera donde se hizo la importación.

El despachante de aduanas local que intervino fue Ariel Burgos y el Agente de Transporte Aduanero fue Diego Kram.

Se trata de artículos electrónicos y lo llamativo de esta operación es que fue una empresa de la ciudad de Buenos Aires que prefirió importar en Salta, por la rapidez y diligencia de la Aduana local y el buen servicio del Depósito Fiscal local, con respecto a la operatoria de Ezeiza, donde a veces se tarda de 7 a 10 días en el mismo proceso que aquí se realizó en menos de 6 horas. La mercadería eran insumos electrónicos.

Esto representa un hito importantísimo para el comercio exterior de Salta y para el movimiento de cargas aéreas en la aeroestación local, representando un ahorro de costos y de tiempos para las empresas salteñas que importan y exportan.

COCEL, depósito fiscal recientemente inaugurado en Camino a la Isla, es producto del esfuerzo de empresarios locales y de Buenos Aires, que apostaron por el comercio exterior de la provincia, dándole a Salta una herramienta superadora con playa de contenedores vacíos, que no todas las provincias tienen la suerte de tener.

GRUPO SP empresa familiar de 26 años, con 16 años de presencia en Salta es el único forwarder integral aéreo en Salta que brinda los servicios de courier, exporta simple y es agente acreditado IATA, especializándose además de cargas generales en mercancías peligrosas y perecederos, con amplia experiencia en agro, minería, petróleo y otros sectores. Han desarrollado en su vasta experiencia varios aeropuertos que no tenían operatoria de comercio exterior como Santa Fe, Paraná, San Luis, Posadas, Iguazú y otros.

Lo que viene

El próximo desafío para la Provincia es lograr que los dos vuelos internacionales operados por COPA y LATAM que llegan y salen del aeropuerto local, habiliten los vuelos en ANAC para carga, además de pasajeros, para aumentar la conectividad y reducir aun más los costos y los tiempos de tránsito, sin pasar por Ezeiza.

“Necesitamos que el Gobierno redoble los esfuerzos, que ya viene haciendo, y apoye las gestiones que se vienen realizando con ambas aerolíneas para esto se haga posible. Para recordar que, antes de la pandemia, ambas aerolíneas tenían los vuelos habilitados para cargas y ahora no. Tenemos además el nuevo Deposito Fiscal y falta la decisión de ambas aerolíneas de hacerlo. Salta es la única estación del interior donde COPA y LATAM no mueven cargas internacionales aún. Confiamos en que durante los próximos meses esto será posible”, dijo Pablo Trabattoni de GRUPO SP