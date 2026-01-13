La UNSa ofrece cursos de idiomas a la comunidad

Con una propuesta orientada a ampliar oportunidades educativas y laborales, el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) presentó un nuevo programa de formación en idiomas que permitirá a vecinos y vecinas de la ciudad iniciarse en el aprendizaje de lenguas extranjeras clave para el mundo del trabajo, el turismo y la vida comunitaria.

Se trata de "Verano Multilingüe: Aprendé, Conectá, Crecé", una iniciativa que ofrecerá cursos iniciales de inglés, portugués, francés y coreano, destinados a jóvenes y adultos sin conocimientos previos, con una mirada práctica, cultural e intercultural.

Acceso al aprendizaje

La propuesta apunta a democratizar el acceso al aprendizaje de idiomas estratégicos y a responder a demandas concretas del contexto local, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y los servicios, donde el manejo de lenguas extranjeras se vuelve cada vez más necesario.

El programa es impulsado por el Centro de Lenguas de la UNSa, una unidad académica con trayectoria en formación multilingüe e inclusiva, y cuenta con el acompañamiento y financiamiento de la Municipalidad de Salta, que se suma a la iniciativa como parte de una política orientada a fortalecer la educación y la cultura como herramientas de desarrollo social.

La puesta en marcha del programa se formalizó ayer mediante la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones. Del acto participaron autoridades de la Universidad Nacional de Salta, encabezadas por el rector Miguel Martín Nina, junto a representantes del Ejecutivo municipal, entre ellos el intendente Emiliano Durand.

Inserción laboral

Durante el encuentro se identificaron necesidades concretas de la comunidad vinculadas a la inserción laboral, el emprendedurismo y la actividad turística, lo que derivó en el diseño de una propuesta formativa accesible, con fuerte anclaje territorial y orientación práctica.

Los cursos tendrán una duración de tres meses, con inicio previsto para la segunda semana de febrero de 2026 y finalización a comienzos de mayo. Se dictarán en modalidad virtual sincrónica, con un encuentro presencial mensual de consulta y práctica en espacios municipales.

Cada trayecto formativo estará enfocado en la comunicación básica del idioma, su uso en situaciones cotidianas y laborales, e incorporará contenidos culturales propios de cada lengua, con énfasis en contextos turísticos y comerciales.

El programa está dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad de Salta, trabajadores del sector turístico, gastronómico y comercial, emprendedores, estudiantes y personas interesadas en iniciarse en el aprendizaje de idiomas. Para esta primera edición se prevé una participación de más de 800 personas, lo que también permitirá generar oportunidades laborales para docentes del Centro de Lenguas de la UNSa.

"Verano Multilingüe" se proyecta como un programa piloto, con posibilidad de nuevas ediciones a lo largo de 2026, y se inscribe en una línea de trabajo que promueve la articulación entre el Estado y la universidad pública. Las inscripciones se realizarán durante enero a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Salta.