Refuerzan controles viales en las rutas

La Policía Vial reforzó los controles vehiculares y de alcoholemia en la provincia en las rutas nacionales 68, 40, en la ruta provincial 44 especialmente en los accesos a la localidad de San Carlos, entre otras aledañas al tener en cuenta la realización de festivales y de actividades culturales contempladas en el calendario turístico.

Desde el organismo se informó que las tareas de control se mantendrán en esta temporada y se reforzarán los fines de semana, sobre todo en zonas de festivales.

En el marco del Operativo Verano Seguro, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta, llevan adelante un amplio operativo de prevención vial en las distintas jurisdicciones de la provincia.

El director de Seguridad Vial de la Policía, Oscar Rearte, informó que durante este fin de semana se reforzaron los controles viales y de alcoholemia en las rutas nacionales 68, 40, en la ruta provincial 44 especialmente en los accesos a la localidad de San Carlos, al tener en cuenta la realización del festival como así también la 45° Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes que presenta artesanías, gastronomía y espectáculos folclóricos diarios.

Cabe destacar que se realizan controles viales y de alcoholemia en distintas rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia mediante puestos fijos y móviles a fin de prevenir la siniestralidad y fortalecer el servicio de seguridad con la detección de situaciones delictivas.

Se insta a la comunidad a circular con luces bajas encendidas, no exceder las velocidades permitidas y más aún con las inclemencias climáticas, usar cinturón de seguridad, casco reglamentario, no conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas y llevar la documentación obligatoria.