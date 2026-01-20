Salta articula la emergencia climática con la obra pública

La agenda pública de Salta atraviesa días donde la emergencia climática y la planificación de largo plazo conviven en un mismo escenario. De un lado, la necesidad de responder con rapidez y recursos ante fenómenos meteorológicos que ponen a prueba a comunidades enteras. Del otro, la confirmación de obras que definen cómo se moverá la provincia en los próximos años, desde el área metropolitana hasta los corredores productivos del interior profundo.

Ese doble eje quedó expuesto en la conferencia de prensa encabezada por Paula Benavides, vocera del Gobierno provincial, quien detalló tanto el despliegue de asistencia ante las contingencias como los avances en infraestructura vial logrados tras gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante el Gobierno nacional.

Las intensas lluvias registradas en distintos puntos de Salta activaron un esquema de respuesta que involucró a Defensa Civil, la División Lacustre, bomberos de la Policía de la Provincia y equipos de voluntarios. El resultado fue una serie de intervenciones que permitieron rescatar a 31 personas que realizaban senderismo y quedaron aisladas por la crecida del río Puyil, en el paraje Corralitos.

A ese operativo se sumaron asistencias en el río Ubierna, donde fueron auxiliados dos adultos mayores y un menor, y el rescate de dos personas atrapadas bajo el puente de Vaqueros, en una zona especialmente sensible ante crecidas repentinas.

Benavides puso el foco en un punto que atraviesa cada intervención: el respeto por la alerta meteorológica. “El alerta naranja no es una sugerencia. Es una orden de precaución”, remarcó, al tiempo que advirtió que la imprudencia individual no solo compromete a quienes se exponen, sino también a los equipos que deben ingresar a zonas de riesgo para realizar rescates.

Asistencia social y monitoreo permanente

En paralelo a los operativos de emergencia, el Ministerio de Desarrollo Social, junto a los municipios, desplegó asistencia directa a familias afectadas en Vaqueros, Tartagal, Río Piedras, General Güemes, Joaquín V. González, Aguaray, Mosconi, Urundel y Pichanal. La ayuda incluyó acompañamiento territorial y provisión de recursos básicos, en un contexto donde la vulnerabilidad se acentúa por las condiciones climáticas.

A nivel estructural, el Comité de Emergencia de la cuenca del río Pilcomayo mantiene un monitoreo constante, con cuatro ministerios en estado de alerta y coordinación permanente para anticipar escenarios y actuar ante eventuales desbordes o complicaciones aguas abajo.

Once obras con financiamiento confirmado

Más allá de la coyuntura climática, la vocera también puso el acento en una definición que impacta en el mediano y largo plazo. Tras una reunión de trabajo entre el gobernador Sáenz y el ministro del Interior Diego Santilli, se ratificó que Salta contará con 11 obras de Vialidad Nacional con presupuesto asignado para 2026, ubicándola entre las provincias con mayor inversión vial prevista a nivel país.

El listado incluye proyectos en ejecución, otros en etapas avanzadas y algunos ya concluidos, que atraviesan áreas metropolitanas, corredores productivos, zonas turísticas y pasos estratégicos para la integración regional.

El detalle de los proyectos confirmados

Entre las obras ratificadas se destacan:

Puente sobre el río Vaqueros y Circunvalación , actualmente en etapa de superestructura , clave para mejorar la circulación y la seguridad vial en el área metropolitana.

Ruta Nacional 9/34 (Rosario de la Frontera – Metán) , considerada la obra vial más importante de la provincia , con trabajos de movimiento de suelo para su transformación en autopista .

Ruta Nacional 51 – Sección III (Campo Quijano – Chorrillos) , tramo estratégico para el corredor minero , el transporte de litio y la conexión con el Pacífico .

Ruta Nacional 51 – Sección IV (Alto Chorrillos – Cauchari) , continuidad del eje productivo y minero del oeste provincial.

Ruta Nacional 40 – Sección Molinos – Seclantás , orientada a fortalecer la conectividad de los Valles Calchaquíes y su desarrollo productivo.

Ruta Nacional 40 – Sección Payogasta – Palermo , con impacto directo en la actividad turística y logística regional.

Ruta Nacional 16 – Tramo El Quebrachal , repavimentación de dos tramos clave del corredor del Mercosur .

Nudo Vial San Luis , distribuidor que integrará la Ruta Nacional 51 , la Ruta Provincial 99 y la Circunvalación Oeste .

Puente sobre el río Bermejo , obra de conexión internacional con impacto en el desarrollo del norte provincial.

Puente Distribuidor de Hipólito Yrigoyen , infraestructura ya finalizada y operativa .

Programa de Mantenimiento y Recuperación (C.Re.Ma), destinado a la conservación de las rutas nacionales 51 y 68, con foco en la recuperación de la infraestructura existente.

Gestión, diálogo y continuidad

Para el Gobierno provincial, la confirmación de estas obras es leída como el resultado de una estrategia de gestión basada en el diálogo institucional y la continuidad de proyectos, aun en un contexto nacional atravesado por tensiones políticas y restricciones presupuestarias.

“Las diferencias políticas no pueden ser un freno para el progreso”, sintetizó Benavides, al destacar que el objetivo sigue siendo mejorar la calidad de vida de los salteños, con Estado presente, planificación y obras que sostengan el desarrollo en todo el territorio provincial.