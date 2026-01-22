Firma digital: dónde se obtiene y qué validez legal tiene

La firma digital es una herramienta que permite firmar documentos electrónicos con la misma validez legal que una firma manuscrita, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 25.506, a la que la Provincia de Salta adhirió en 2014. A diferencia de una simple firma escaneada, este sistema incorpora mecanismos tecnológicos que garantizan la identidad del firmante y la integridad del documento, es decir, que se pueda comprobar con certeza quién firmó y que el contenido no fue alterado luego de la firma.

La Secretaría de Modernización impulsa su utilización como parte del proceso de transformación digital del Estado y de la simplificación de trámites, tanto en el sector público como en gestiones privadas.

El trámite para obtener la firma digital se realiza en la Oficina de Firma Digital, dependiente de la Dirección General de Gobierno Digital, que funciona en el Centro Cívico Grand Bourg, bloque 3, planta baja, en la ciudad de Salta. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 14, y los turnos pueden solicitarse de manera presencial o por teléfono al (0387) 4364299.

Durante el procedimiento, la persona interesada debe realizar una validación biométrica que incluye la toma de fotografía y huellas digitales, las cuales se contrastan con la base de datos del RENAPER. Este paso permite verificar la identidad de manera fehaciente y asegurar la confidencialidad del proceso. Además, se genera una clave personal que solo conoce el usuario y que se utiliza cada vez que se firma un documento, lo que añade un nivel adicional de seguridad.

Desde la Secretaría de Modernización, a cargo de Martín Güemes, señalaron que el sistema permite saber con precisión quién firmó un documento y garantiza que su contenido no haya sido modificado, otorgando seguridad jurídica y confianza tanto en trámites del Estado como en operaciones del ámbito privado.

La firma digital habilita la suscripción de todo tipo de documentos con validez legal, como contratos laborales, actuaciones administrativas, poderes, escrituras, operaciones de compra y venta de inmuebles o vehículos, y otros trámites que tradicionalmente requerían firma presencial y soporte papel. Si bien cualquier persona puede gestionarla, su uso es especialmente frecuente entre quienes cumplen funciones de decisión o representación, como empresarios, directivos, apoderados de entidades financieras, profesionales y funcionarios públicos, que deben firmar documentación de manera habitual y necesitan hacerlo de forma ágil y segura.

La Provincia cuenta además con un validador de firma digital, desarrollado por la Secretaría de Modernización, que permite a cualquier usuario comprobar la autenticidad de un documento firmado digitalmente y verificar que no haya sido alterado. Esta herramienta está disponible en el sitio https://validador.salta.gob.ar/validador