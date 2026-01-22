Implementan cortes preventivos en la ruta 33, rumbo a Cachi, por las lluvias

Ante pronósticos de lluvia o condiciones climáticas adversas, la Dirección de Vialidad de la Provincia implementará un sistema de cortes preventivos en la ruta provincial 33, que lleva a Cachi. Así lo anunció el titular del área, Gonzalo Macedo, quien explicó que la interrupción del tránsito comenzará a regir a partir de las 18 o 18.30.

Según detalló, la decisión responde a razones de seguridad vial. "Cuando llueve, la ruta 33 se vuelve muy peligrosa: caen piedras grandes, hay derrumbes, mucho barro y agua, y los badenes crecen de golpe", señaló.

Macedo indicó, además, que la medida fue coordinada con Vialidad Nacional, desde donde se aplicará un esquema similar en la ruta nacional 68, que conecta con Cafayate, pero en ese caso desde las 20, de acuerdo a las condiciones climáticas.

En el caso de la ruta 33, el corte se realiza en la garita de la Policía Vial, en la salida de Chicoana, en el paraje Los Laureles. En esa zona, ayer a la mañana registraron filas de vehículos de hasta 3 kilómetros, luego de que el tránsito fuera interrumpido por el intenso trabajo de despeje debido al volumen de barro y piedras que dejó la última lluvia. La circulación se habilitó, a media mañana, una vez despejada la ruta.

También precisó que las máquinas de Vialidad Provincial trabajan de manera permanente en sectores críticos como la Cuesta del Obispo, especialmente en zonas donde los badenes suelen arrastrar grandes cantidades de material. "Una camioneta 4x4 puede llegar a pasar, pero un vehículo común no, y eso es peligroso", advirtió.

De cara al próximo fin de semana, en el que se desarrollará el festival en Cachi, Macedo recordó que habrá una guardia permanente de Vialidad para actuar de inmediato ante cualquier inconveniente.

Cumplir un anhelo

El director de Vialidad se refirió al estado de la Cuesta del Obispo y a la posibilidad de avanzar con la pavimentación del tramo faltante de 15 kilómetros de ese icónico tramo de la ruta 33. Señaló que existe un anteproyecto "bastante avanzado" para pavimentarlo y anticipó que durante este año podría haber novedades, aunque evitó realizar anuncios formales.

"Es una obra necesaria e importantísima para Cachi, Payogasta y Seclantás, y para todo Salta, por el turismo", sostuvo.