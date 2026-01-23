Piden lanchas y ayuda urgente por la "crecida inédita" del río Bermejo

La crecida del río Bermejo llegó al Chaco salteño de manera intempestiva e inédita. Eso sucedió el martes último y no se tenían muchas noticias. Aún no se sabe a ciencia cierta el daño que está causando y el agua no va a bajar por unos cuantos días.

Los primeros gritos de auxilio comenzaron a escucharse desde la Banda Sur de Rivadavia. En el paraje El Carmencito son 7 las familias que tuvieron que autoevacuarse y salir como sea, en la noche, por la crecida extraordinaria del río.

Lo más grave es que no existe todavía un relevamiento de las familias que están afectadas porque simplemente: no se puede llegar a todo el extenso territorio.

Cerca de El Carmencito está ubicado el edificio de la escuela 4230 "Fortín Argentino", del paraje El Divisadero, que también estaría con serios problemas. Para saber hay que escuchar a los lugareños. "Toda la zona de El Carmencito, El Guayacán y El Divisadero está inundada y el agua entró con más de un metro a las casas", dijo Betiana Sardina, directora de la escuela Fortín Argentino. "Es por eso que yo estoy preocupada por cómo debe estar mi escuela. Quiero entrar a la zona pero no tengo cómo. Estoy muy preocupada por el estado del edificio y si habrá afectado a todas las cosas que tenemos en la escuela", dijo Sardina con desesperación.

La director aseguró que ya se realizaron todos los pedidos de urgencia ante la Supervisión y ante las autoridades del Ministerio de Educación que dirige Cristina Fiore. La directiva aseguró que se trata de "una crecida inédita", ya que puestos como El Carmencito nunca se habían inundado. Es por eso que todos creen que el daño es muy grande.

"De El Carmencito se autoevacuaron 7 familias, pero salimos con lo puesto. Todas nuestras cosas quedaron allí y no tenemos nada; perdimos todo", dijo Gloria Alzogaray. El puesto está poblado por familias criollas que, como la mayoría del Chaco salteño, se dedica a la ganadería. El criollo tiene vacas que andan sueltas en el monte y ganado menor que lo mantiene en cercos. Están desesperados porque no saben qué le sucedió a chanchos, a sus vacas, chivas y mucho menos las aves de corral.

La familia Alsogaray tuvo que sacar como sea a Antonina, la abuela de 80 años. Ella pasó directo al hospital de La Unión. El resto quedó en el puesto El Vivire.

Esas familias piden lanchas de manera urgente para ir a ver qué es lo que les quedó. No tienen ni ropa ni dinero ni mucho menos comida.