Denuncia por la muerte de una mujer embarazada: Salud respondió, negó una demora del SAMEC y confirmó que la beba está internada

Ante las versiones que circularon en redes sociales en torno al fallecimiento de una mujer embarazada y un presunto retraso en la llegada de una ambulancia, las autoridades sanitarias de Salta salieron a aclarar la situación basándose en registros oficiales y auditorías médicas, con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Salud, los registros del sistema de despacho del SAMEC —que se encuentran grabados y a disposición de la Justicia— desmienten que haya existido una demora de veinte minutos en la atención. La cronología oficial indica que entre la recepción de la llamada y el despacho de la unidad móvil transcurrieron aproximadamente tres minutos, mientras que el tiempo de desplazamiento hasta el domicilio fue de alrededor de cuatro minutos.

Desde la cartera sanitaria precisaron que, al arribar la ambulancia al lugar con la prioridad correspondiente a un código rojo, el personal constató que la familia ya había decidido trasladar a la paciente en un vehículo particular. Por ese motivo, la unidad no realizó el traslado, aunque sí se hizo presente en el domicilio.

En relación con la atención hospitalaria, se informó que la mujer, de 33 años, ingresó a la guardia del Hospital Público Materno Infantil en su propio vehículo y en estado de paro cardiorrespiratorio. Frente a este cuadro crítico, el equipo médico realizó de inmediato una cesárea de emergencia con el objetivo de salvar al bebé, mientras se llevaban adelante maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar a la madre durante 45 minutos.

Pese a los esfuerzos desplegados por el personal de salud, se constató el fallecimiento de la mujer, quien presentaba antecedentes de una patología cardíaca preexistente. En cuanto a la recién nacida, el Ministerio de Salud informó que permanece internada en el servicio de Neonatología, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto monitoreo médico.

Finalmente, desde el Ministerio ratificaron que cuentan con todos los registros de llamadas y la geolocalización de las unidades del SAMEC que respaldan el accionar del sistema de emergencias, y señalaron que la documentación se encuentra disponible para las instancias que correspondan, además de ponerse a disposición de la familia.

La denuncia en redes sociales

Tras conocerse el fallecimiento de una mujer embarazada, en redes sociales y grupos vecinales comenzaron a circular publicaciones que denunciaban una presunta demora en la llegada de una ambulancia del SAMEC al domicilio de la paciente. Según esos mensajes, el servicio de emergencias no habría arribado a tiempo, lo que motivó que la familia decidiera trasladarla por sus propios medios hasta el Hospital Materno Infantil. Estas versiones, que generaron fuerte repercusión pública y reclamos, no contaban con confirmación oficial y fueron posteriormente respondidas por el Ministerio de Salud, que difundió la cronología del operativo y negó que se haya producido una demora en la atención.