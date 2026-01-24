Apareció la mujer trans buscada en Salta y será citada a declarar 

Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, una mujer trans de 35 años, apareció con vida tras un operativo de búsqueda para dar con su paredero. Villarrubia será citada a declarar en el marco de la causa que investiga su desaparición. Así lo informó el Ministerio Público Fiscal al confirmar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), a cargo interinamente durante la feria judicial del fiscal penal Santiago López Soto. Desde la Fiscalía se indicó que "se continuará con las tareas investigativas de rigor" y que durante la próxima semana se dispondrán las citaciones correspondientes.

Luego de ser localizada, la propia Villarrubia, en un video del 10 TV, dio su versión de los hechos. "Estuve desaparecida justamente porque la policía de la Segunda me llevó detenida sin justificación alguna", afirmó.

Sostuvo además que le informaron sobre un supuesto pedido de captura, aunque dijo desconocer su validez: "Me dijeron que tenía un pedido de captura, lo cual no sé si es verdad o es mentira". También aseguró que durante ese procedimiento no se le hizo firmar documentación: "No me hicieron firmar papeles de detención ni nada".

En su testimonio público, agregó que fue víctima de agresiones y coacciones: "Fui accionada y coaccionada en varias ocasiones por gente que no conozco. Fui golpeada, como verán". Y concluyó con un mensaje dirigido a las fuerzas de seguridad: "Yo no me voy a ir de Salta hasta que no se haga justicia de lo que se me hizo".

La desaparición de Villarrubia había motivado la presentación de una acción de habeas corpus por parte del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura ante el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino, para establecer de manera urgente su paradero.

La medida se impulsó luego de confirmarse que la mujer había sido aprehendida el 5 de enero por personal de la Comisaría 2ª del barrio Santa Cecilia, bajo el argumento de un pedido de captura que, según surgió de las actuaciones posteriores, ya no se encontraba vigente.

De acuerdo con el Sumario Penal N° 1/2026, el procedimiento se realizó a las 5.32 en barrio San Benito. No obstante, después se informó que el 7 de enero, la mujer realizó un contacto telefónico.

La alerta fue formalizada el 20 de enero por María Medrano, presidenta de la Asociación Civil "YoNoFui", ante el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. Villarrubia había viajado a Salta a fines de diciembre de 2025 por la internación de su abuela en terapia intensiva y residía habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Villarrubia registra antecedentes penales y una causa federal previa por trata de personas, iniciada en 2014 tras una investigación en la zona del Hogar Escuela que derivó en su detención y en el rescate de jóvenes víctimas de explotación.