Autopsia: un soldado en falleció por causas naturales

La autopsia practicada al joven soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Monte 28 confirmó que la causa de su muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria, es decir, un cuadro de origen natural, según certificaron los médicos forenses que intervinieron por disposición del Ministerio Público Fiscal.

El resultado fue informado oficialmente en la tarde de ayer, luego de que el cuerpo fuera examinado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en el marco de la investigación que conduce el fiscal penal Gonzalo Vega. Desde la fiscalía se indicó que no se detectaron signos de violencia ni indicios compatibles con la intervención de terceros, aunque de todos modos se continuarán completando los informes complementarios de rigor.

El fallecimiento del efectivo, de 25 años, generó una profunda conmoción en Tartagal y en todo el norte provincial. El joven fue hallado sin vida durante la mañana del viernes en su vivienda ubicada en el pasaje Juramento, entre Esquiú y calle Salta, en el barrio Villa Güemes, luego de que no se presentara a cumplir servicio en el cuartel, una ausencia que resultó llamativa para sus superiores y compañeros.

La secuencia se inició cuando el soldado no llegó a destino a la hora prevista. Ante esa situación, y al no registrarse antecedentes de inasistencias injustificadas en su legajo, se activó el protocolo interno del Regimiento de Infantería de Monte 28. Una patrulla se dirigió entonces a su domicilio para constatar qué ocurría. Al ingresar al inmueble, los uniformados lo encontraron sin signos vitales y dieron inmediato aviso a la Policía de Salta.

Efectivos provinciales se hicieron presentes en el lugar y dispusieron una consigna para preservar la escena, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado. Posteriormente intervino la Policía Federal Argentina, en razón de tratarse de un integrante de una fuerza nacional, y se restringió el acceso al domicilio para permitir el trabajo de los peritos.

Con el correr de las horas comenzaron a llegar familiares directos del joven. Entre ellos, su padre, quien fue notificado durante la mañana por personal del Ejército. Visiblemente conmocionado, señaló que desconocía problemas de salud previos que pudieran explicar un desenlace de este tipo y que no tenía información sobre qué pudo haber ocurrido en las horas previas al hallazgo.

El caso generó un fuerte impacto en el barrio Villa Güemes y en la comunidad tartagalense en general. Vecinos y allegados describieron al soldado como una persona respetuosa, de trato amable y con una marcada vocación por la vida militar. Según relataron, se había incorporado al Ejército siendo muy joven, alrededor de los 18 o 19 años, y llevaba varios años de servicio en el Regimiento de Infantería de Monte 28, con intenciones de continuar su carrera dentro de la institución.

También trascendió que su esposa y su pequeña hija no se encontraban en la ciudad en los últimos meses y que regresaron a Tartagal tras ser informadas del fallecimiento, enfrentando una de las situaciones más dolorosas.

Durante toda la jornada de ayer circularon distintas versiones en medios locales y en redes sociales, alimentadas por el hermetismo inicial propio de este tipo de investigaciones y por el hecho de tratarse de un miembro de una fuerza nacional, lo que implica la aplicación de protocolos específicos y la intervención de distintas jurisdicciones.

No obstante, desde la fiscalía se buscó llevar tranquilidad al confirmar que, de acuerdo con los primeros resultados forenses, la muerte se produjo por causas naturales, específicamente por una insuficiencia cardiorrespiratoria.