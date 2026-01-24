Mano a mano con Kevin Benavides: su vida después de las motos, el sorprendente Dakar que hizo y el orgullo que siente por Luciano

En 2016 y 2026 hubo similitudes para Kevin Benavides: en ambas ediciones del Rally Dakar fue debutante y con el correr de las etapas sorprendió a propios y extraños. Antes lo hizo en motos, categoría con la que consiguió dos títulos. Ahora en challenger (autos), con tres etapas ganadas y cinco podios en una semana. Si bien los flashes fueron esta vez para su hermano Luciano, se reinventó y quiere hacer historia como lo hizo arriba de las dos ruedas.

En un mano a mano con El Tribuno recordó sus anteriores participaciones, el gran trabajo que realizó este año, cómo vivió el triunfo del menor de los Benavides, volver con más fuerza y lo que vendrá.

Una década después de tu debut en motos, volviste al Dakar como debutante en autos y también sorprendiste, ¿lograste dimensionar que fue muy parecido lo que te ocurrió en 2016?

Sí, fue algo similar en el sentido de que volví a ser debutante después de diez años. También se dio la coincidencia de que me convertí en leyenda (por los diez años de competencias en el Dakar), pero a su vez era mi primer año en autos, así que era leyenda y debutante en autos. Creo que fui con la misma filosofía que en 2016. El primer objetivo era terminar y después hacerlo lo más adelante posible.

Por supuesto que ya cuento con una experiencia bastante importante en cuanto a lo que es el desierto. Y por mi forma de ser competitiva, siempre busco más. De todas maneras esto es diferente porque hay que entender el auto, hay que cuidarlo y también tenés un factor que es mucho más grande que la moto, el mecánico. Una moto tiene pocas piezas comparada a un auto. Entonces las probabilidades de tener alguna falla, como me ha sucedido a mí en la etapa 2, 3, casi 4, son mayores y te quitan muchísimo tiempo. Te sacan las posibilidades de hacer una buena actuación.

El dos veces ganador del Dakar en motos contó cómo se sintió en esta edición. Javier Rueda

Y luego cuando me pude recuperar es cuando empezamos a mostrar buenos resultados y también volvimos a tener esa misma sensación que en 2016, de que los medios y la gente empezaban a mirarnos.

Arrancaste a andar en motos a los 3 años y hace seis meses probaste el auto de la categoría challenger. Es la primera vez que hacés un Dakar con un copiloto, ¿cómo te sentiste?

Sí, empecé a andar a los 3 y a competir a los 9. No me bajé nunca hasta hace 6 meses que anuncié el retiro. Y de ahí empecé todo este nuevo proyecto con los autos. En los autos cambió justamente eso, que es manejar con un copiloto. Con Lisandro Sisterna hemos tenido una muy buena conexión. Hay etapas que hemos estado más de 12 o 14 horas arriba del auto. Entonces obviamente que se habla de un montón de cosas, no solamente de lo que son los momentos de carrera. En las motos ibas solo, pensabas todo solo y si charlabas era con vos mismo, nada más. Creo que al tener una persona al lado, un poquito se hace más pasable el tiempo.

¿Haber ganado tres etapas es algo que estaba en los planes?

No estaba en los planes decir: "Tengo que ganar tantas etapas". Pero estaba en los planes de hacerlo bien. Poder manejar con total fluidez, encontrarme a mí mismo y creo que fue sucediendo. Fueron tres etapas y podrían haber sido dos más. Lamentablemente tuve un problema con las ruedas. Destaloné dos cubiertas y eso me hizo perder tiempo. En el auto hay muchos factores que hacen que una etapa que tal vez es limpia, se te puede escapar por una cubierta. Creo que las etapas ganadas fueron muy buenas. También hice cinco podios en la sola semana y siempre me pude mantener de ahí arriba. Yo me encontré bien arriba del auto. Pude sentir un poco las sensaciones que sentía arriba de la moto de poder fluir, disfrutar y manejar.

¿Fue tan importante el trabajo psicológico como el físico?, porque fue tu primer Dakar afuera de las motos...

Fue menos duro de lo que me imaginaba. Me metí mucho en lo mío con el gran trabajo que hacemos junto a mi psicólogo Gustavo Ruiz y al Chino (Augusto) Freytes, más el equipo de trabajo que tenemos. Había que enfocarse en lo que estaba haciendo. A la categoría de motos la viví un poco más de afuera, aceptando que ya no era más piloto de moto, era piloto de autos y tenía que preocuparme por eso. Lo veía a través de Luciano.

En los enlaces sigo pasando frío porque el auto mío todavía es abierto, entonces en los enlaces a la mañana tenés el mismo frío que en la moto. Lo que sí se fue es el cansancio físico, es bastante menor arriba del auto. Sí es demandante la concentración, que eso es casi el mismo nivel que la moto.

Al confirmarse la victoria de Luciano, se te vio tan emocionado como sorprendido, ¿pensabas que era imposible?

Sabíamos que técnicamente y matemáticamente, era imposible descontar ese tiempo en pista, pero le dije a Luciano que tenía que confiar en él, porque hasta el último kilómetro podía pasar cualquier cosa. Justamente ahí Ricky (Brabec), en el kilómetro 98 cometió un error de navegación muy complicado que no pudo solucionar debido al agua que había entre las pistas. No pudo cruzar, tuvo que volver. Y ahí Luciano estaba en el momento correcto y supo aprovechar esa equivocación. Cuando yo lo vi llegar a Luciano primero, ya sabía de que algo fuerte había pasado. Y después al rato lo veo llegar a Ricky. Fue muchísima la tensión.

Luciano y Kevin Benavides son los únicos latinos en ganar el Dakar en motos y los únicos hermanos en el mundo en consagrarse: "Somos orgullosamente salteños". Javier Rueda

A todos sorprendió, no solamente a nosotros, inclusive hasta los mismos integrantes del equipo KTM. Pero se cumplió lo que también le había dicho, de que tenía que creer. Yo soy de los que siempre creen hasta el final, me pone muy feliz por él porque yo sé lo que significa ganar un Dakar. Hay muchísimos sacrificios por detrás.

Después del festejo, tenías que salir vos a disputar la última etapa, ¿qué pasaba por tu cabeza sabiendo que Luciano ya era campeón?

Estábamos ahí festejando, pero cuando veo la hora y ya faltaban 50 minutos para mi horario de salida, me fui corriendo hasta el motorhome, me di una ducha fría para hacer un cambio de ideas, me cambié y salí. Yo sabía que después de semejante emoción, no podía tampoco salir así hiper loco, pero tenía que usar esa motivación a mi favor. Si dejaba que simplemente seguir esa emoción, tal vez era demasiada locura y mucha locura termina mal. Me dije que me encantaría darme esta victoria también de la última etapa, porque en motos lo hice varias veces y me gusta cerrar el Dakar así. Quería ganar la última etapa en los autos por mí y por lo que acaba de hacer Luciano. Si él lo hizo, yo también puedo hacerlo.

Mucha gente, e inclusive Luciano, decía que él fue tu sombra, pero tal vez eras el ejemplo a seguir, ¿lo creés así?

Creo que lo que hizo Luciano fue muy increíble, y tal vez yo, estando en la posición de él, no lo hacía. Por el mismo hecho de ser tan competitivo, teniendo a mi hermano por delante, no sé si hubiera aguantado. Luciano siempre estuvo ahí, fue paciente, supo esperar su momento y luchó. Tal vez si hubiese sido la historia al revés, en donde Luciano tenía que ser el primero, no llegaba por el mismo hecho de que yo tenga eso de ir siempre para adelante, de abrir las puertas, de caerse, levantarse, de ser insistidor como soy.

Es bastante increíble lo que ha hecho Luciano en toda su carrera deportiva y creo que no es coincidencia de que ahora que yo me fui de las motos por completo, pudo ganar su primer Dakar. Luciano tuvo que tener en cuenta un montón de cosas por él, preocuparse por él, tuvo que madurar un montón y creo que eso también le ayudó al final. Y se vio un piloto diferente, mucho más centrado, maduro, y también creo que eligió creer.

Luciano Benavides luchó y logró quedarse con su primer Dakar este año. Javier Rueda

Abriste el camino en 2021...

En 2021 hacíamos historia. Fue el primer Dakar que gané junto a Honda HRC y dos años después lo logré con otra marca, con KTM, con Red Bull. Yo me jugué mucho cuando hice el cambio. Estaba en una zona muy buena de confort y decidí saltar a otro barco. Me fui a perseguir un sueño también, que era ganarlo con KTM y con Red Bull.

Kevin Benavides repasó su trayectoria, su presente y lo que vendrá. Javier Rueda

¿KTM tuvo ese sabor de haber estado con la marca desde chico?

Estoy hiper agradecido con Honda, pero KTM tuvo el sabor que siempre desde chico yo anduve en KTM. Y también Red Bull, era una marca que siempre la miré. Como soy competitivo y siempre quiero ir por más, dije: "Yo lo gané en Honda y quiero ganarlo en KTM". Tengo el récord con dos marcas oficiales.

Tenés 11 etapas ganadas en motos y tres en autos y Luciano tiene 8...

(Interrumpe) Seguramente me va a pasar...

No me refería a la competencia entre ustedes, sino en lo difícil que es ganar una etapa en el Dakar, porque ningún otro argentino lo pudo hacer...

Es que es muy difícil y yo creo que por ahí la gente no dimensiona. Uno tampoco no quiere hablar como si fuera un agrandado o algo así, pero es muy difícil ganar una etapa en el Dakar. Y ganar el Dakar es básicamente imposible. Hasta Luciano, yo era el único latinoamericano. Somos los dos únicos latinos en ganar el Dakar. Y los dos únicos hermanos en el mundo en ganar el Dakar en motos. Es un hecho realmente histórico. Y que, sinceramente, es difícil que vuelva a suceder.

Lo que me gusta es tratar de que los chicos nos vean como ejemplo y quieran copiar, sacrificarse. Yo creo que a las generaciones que vienen también hay que inculcarles un poco más lo que es el trabajo, lo que es sufrir, lo que es la decepción, lo que son las caídas y volverse a levantar. Ojalá nos vean como ejemplo a superación y decir "se puede". Y nosotros somos de Salta, orgullosamente salteños que pudimos salir al mundo a competir y que ahora mucha gente conoce dónde está Salta gracias a nosotros,

¿Vas a estar en el Desafío Ruta 40 y el resto del Mundial?

Sinceramente he vuelto con más ganas de las que me fui y siento que estamos recién empezando. Sueño con muchas cosas, pero también debo ser sincero y armé un proyecto para poder llegar a correr en Marruecos y el Dakar. Quiero estar presente en el Desafío Ruta 40. Es la fecha que más me interesa de todo el calendario, pero hoy no tengo nada.