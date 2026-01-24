Otro muerto en Mineápolis: ICE disparó contra un estadounidense 24 horas después de una multitudinaria marcha contra los agentes fronterizos

Se viven momentos de alta tensión en Mineápolis. Un hombre de 37 años falleció luego de recibir un disparó de un agente de ICE. El ciudadano americano se habría resistido al arresto en manos de los federales. Esto sucedió 24 horas después de una masiva marcha organizada para repudiar la presencia de los efectivos de la patrulla fronteriza.

Desde el departamento de Seguridad Nacional insistieron en que el miembro de ICE disparó en defensa propia. Sin embargo, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho de “sin sentido” y “mentiras” el descargo realizado, tras los múltiples videos del incidente.

Un manifestante se expresa. Foto: New York Times.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!", escribió Walz, en la red X.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Incidentes en la calle tras la muerte del hombre de 37 años. Foto: New York Times.

El gobernador de Minnesota anunció este sábado que dio la orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal después de la muerte del ciudadano, por lo que Trump acusó a Walz y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de ser los responsables de incitar una insurrección.

Masiva manifestación

Cansados de la violencia, los habitantes de la ciudad se unieron ayer en una masiva marcha organizada contra la intensificación de la política migratoria de Trump.



Masiva marcha contra ICE. Foto: New York Times.

Líderes cívicos, sindicatos y miles de personas participaron de la huelga general tras las redadas y deportaciones de inmigrantes. Además, realizaron un “apagón económico” que incluyó no trabajar, no asistir a la escuela y no realizar compras durante toda la jornada, a la que denominaron “Día de la Verdad y la Libertad”.

Tensión creciente

El enojo y el creciente rechazo de la población de Minneapolis hacia los efectivos del ICE se intensificaron tras el asesinato de una mujer de 37 años ocurrido el pasado 7 de enero. Renee Nicole Good, madre de tres hijos, murió luego de que un agente federal le disparara en medio de una intervención que, según la versión oficial, se produjo en un contexto de “defensa propia”. Sin embargo, esa explicación fue rápidamente cuestionada por familiares, testigos y autoridades locales.

El hecho generó protestas, pedidos de una investigación independiente y fuertes críticas al accionar del ICE, en un clima de creciente tensión por las redadas y deportaciones de inmigrantes. Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios señalaron el caso como un ejemplo extremo del uso de la fuerza y reclamaron transparencia para esclarecer lo ocurrido.

Miembro de ICE se defiende: Foto: New York Times.

El video se viralizó rápidamente y generó controversias. Muchos alegan que el agente disparó a sangre fría, mientras otros insisten que la mujer quiso pasarlo por encima con su vehículo.

La situación subió de tensión hoy por la mañana, cuando agentes federales dispararon contra el hombre de 37 años que se resistió a su arresto.

Miembros de ICE disuaden a un grupo de gente. Foto: New York Times.

Un pedido de unidad

El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, le pidió a la Casa Blanca que ponga fin a las operaciones del ICE en su ciudad tras el tiroteo mortal que desató protestas y rechazo generalizado. Frey insistió ante el gobierno de Donald Trump en que detenga la poderosa ofensiva de seguridad migratoria que ha desatado contra los inmigrantes.

El acalde expresó en una conferencia de prensa "Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación".