Día Mundial de la Lucha contra la Lepra: seis casos el año pasado

En la provincia, durante 2025 se registraron seis casos de lepra, uno de ellos correspondiente a una persona proveniente de Formosa que inició tratamiento en el sistema de salud local y luego fue derivada a su lugar de residencia. Actualmente, hay diez pacientes bajo tratamiento activo en la red sanitaria provincial. La enfermedad se encuentra incluida dentro del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario (EDIS), dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, desde donde se remarca que el diagnóstico precoz y el inicio oportuno de la terapia son claves para evitar complicaciones y cortar la cadena de transmisión.

Fecha clave

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, una jornada destinada a sensibilizar a la población sobre esta patología, fortalecer las acciones de prevención y destacar la importancia del diagnóstico y tratamiento tempranos.

La fecha tiene su origen en el 31 de enero de 1954, a partir de las movilizaciones impulsadas por el filósofo francés Raoul Follereau, orientadas a la defensa de los derechos de las personas afectadas y a la eliminación de la estigmatización histórica asociada a la enfermedad.

La lepra, también denominada enfermedad de Hansen, es una patología infectocontagiosa crónica y de notificación obligatoria, causada por el Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos y, en estadios avanzados, puede comprometer órganos internos y generar discapacidades permanentes si no se trata a tiempo.

Los primeros signos suelen manifestarse como alteraciones de la sensibilidad en la piel, especialmente en rostro y extremidades, y la aparición de manchas persistentes que no producen dolor ni picazón.

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, el examen dermato-neurológico y estudios de laboratorio específicos, como la baciloscopía y la biopsia cutánea.

Cómo se debe hacer el tratamiento

El tratamiento consiste en poliquimioterapia (PQT), es ambulatorio, gratuito y de duración variable según la forma clínica de la enfermedad. Una vez iniciado, la persona deja de ser contagiosa. La prevención se sustenta en la detección temprana de casos, el cumplimiento completo del esquema terapéutico y los controles periódicos, además de las acciones de información.