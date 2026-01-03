Salta: rige un alerta amarillo por tormentas y granizo en casi toda la provincia

Un cambio brusco en las condiciones atmosféricas promete romper la calma del sábado en gran parte del territorio salteño. Lo que comenzó como una jornada de calor y pesadez derivará, según los pronósticos oficiales, en un escenario de inestabilidad climática que pondrá a prueba la infraestructura urbana y rural de Salta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo, señalando que la provincia se encuentra en una zona de riesgo por tormentas localmente fuertes, acompañadas de fenómenos que podrían complicar la circulación y la seguridad en los cerros y valles.

El cronograma de la inestabilidad

La geografía salteña sentirá el impacto en distintos horarios, obligando a los vecinos a estar atentos a la evolución del cielo según su región:

Puna salteña: El fenómeno comenzará a manifestarse con fuerza desde el mediodía de hoy hasta la medianoche . Las zonas afectadas incluyen la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos y Cafayate .

Zona Norte y Pre Puna: Para quienes se encuentran en la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria , el riesgo mayor se desplazará hacia la tarde-noche, con vigencia desde las 18.00 de hoy hasta las 6.00 del domingo .

Valles, Capital y Sur: El área más poblada, que abarca la Capital, el Valle de Lerma (Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana) y los Valles Calchaquíes, permanecerá bajo vigilancia extrema desde el mediodía de hoy hasta las primeras horas de mañana.

Radiografía del fenómeno: ¿Qué esperar?

No se trata únicamente de lluvia. El informe técnico destaca que las celdas de tormenta traerán consigo una combinación de factores de riesgo. En la zona de los Valles y la Capital, se prevé intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, una velocidad suficiente para derribar ramas o comprometer tendidos eléctricos.

Dato clave: En las zonas de mayor altitud, las precipitaciones no solo serán líquidas; existe una alta probabilidad de caída de nieve y granizo, lo que podría afectar las rutas cordilleranas.

El detalle por regiones y acumulación de agua

Región Departamentos / Zonas Acumulado previsto Valles y Capital Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Valles de Cachi y Cafayate, entre otros. 20 a 55 mm Yungas y Este Anta, Metán, Rosario de la Frontera, Gral. Güemes y San Martín. 40 a 60 mm

En el este provincial y las zonas de Yungas, el potencial hídrico es mayor. Se esperan acumulados que podrían superar los 60 milímetros en períodos cortos de tiempo, lo que suele generar anegamientos repentinos y crecidas en los arroyos de la zona.

Recomendaciones y prevención

Ante este panorama de abundante caída de agua y ocasional granizo, las autoridades sugieren a la población evitar circular por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La actividad eléctrica será frecuente, por lo que se recomienda no buscar refugio bajo árboles ni estructuras metálicas durante el punto máximo de la tormenta.

El alerta se mantiene vigente y la situación es dinámica, marcando un cierre de semana donde el clima será, sin dudas, el principal protagonista de la agenda salteña.