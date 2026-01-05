PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Caldera
Rutas Nacionales
La Caldera
Rally Dakar 2026
Inundaciones en La Caldera
Venezuela
La caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
Captura de Nicolás Maduro
La Caldera
Rutas Nacionales
La Caldera
Rally Dakar 2026
Inundaciones en La Caldera
Venezuela
La caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
Captura de Nicolás Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Comenzó el recambio de la rejilla de ruta 51 en San Luis

Desde primera hora de la mañana, personal municipal trabaja en la zona. La obra busca mejorar la seguridad vial en una zona de alto tránsito y demandará alrededor de 15 días de trabajos. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y respetar la señalización.
Lunes, 05 de enero de 2026 14:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Cómo estaba previsto, este lunes 5 de enero comenzaron los trabajos para el recambio de la rejilla ubicada en la ruta 51, en la intersección con Circunvalación Oeste, a la altura de San Luis. Se trata de una intervención necesaria debido al avanzado estado de deterioro de la estructura actual.

Notas Relacionadas

 

 

El objetivo principal de la obra es brindar mayor seguridad a los conductores que transitan por la zona y mejorar la circulación en un sector que registra una importante afluencia vehicular a diario.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Gastón Viola, explicó que durante la jornada se iniciaron las tareas de demolición para el retiro de la rejilla dañada, como primer paso del proceso de recambio.

Posteriormente, se avanzará con la colocación de una nueva estructura, la ejecución de dados de hormigón que servirán de apoyo y el hormigonado de todo el sector, con el fin de garantizar una correcta terminación y mayor durabilidad de la obra.

El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente 20 días. Durante ese período se implementarán desvíos para quienes se dirijan hacia San Luis y para quienes circulen hacia el norte de la ciudad. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar la señalización y circular con especial cuidado, especialmente en horarios nocturnos.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD