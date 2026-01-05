Comenzó el recambio de la rejilla de ruta 51 en San Luis

Cómo estaba previsto, este lunes 5 de enero comenzaron los trabajos para el recambio de la rejilla ubicada en la ruta 51, en la intersección con Circunvalación Oeste, a la altura de San Luis. Se trata de una intervención necesaria debido al avanzado estado de deterioro de la estructura actual.

El objetivo principal de la obra es brindar mayor seguridad a los conductores que transitan por la zona y mejorar la circulación en un sector que registra una importante afluencia vehicular a diario.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Gastón Viola, explicó que durante la jornada se iniciaron las tareas de demolición para el retiro de la rejilla dañada, como primer paso del proceso de recambio.

Posteriormente, se avanzará con la colocación de una nueva estructura, la ejecución de dados de hormigón que servirán de apoyo y el hormigonado de todo el sector, con el fin de garantizar una correcta terminación y mayor durabilidad de la obra.

El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente 20 días. Durante ese período se implementarán desvíos para quienes se dirijan hacia San Luis y para quienes circulen hacia el norte de la ciudad. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar la señalización y circular con especial cuidado, especialmente en horarios nocturnos.