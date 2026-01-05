Desvíos en varias líneas de colectivos por obras en Ruta Nacional 51: las nuevas modificaciones

A partir hoy, los habitantes de la Ciudad de Salta deberán tener en cuenta una serie de modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 8A, Quijano, La Silleta, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste. Estas alteraciones se deben a las obras de recambio de rejillas y mantenimiento de la infraestructura en la traza de la Ruta Nacional 51, específicamente en el área de acceso a San Luis, que se llevarán a cabo durante los próximos 20 días.

Este cambio en los recorridos de transporte público afectará a miles de salteños que utilizan estas líneas para llegar a sus destinos en diferentes puntos de la ciudad. Los trabajos, que buscan mejorar el estado de la infraestructura vial, generarán desvíos que obligarán a los colectivos a tomar rutas alternativas para evitar las zonas de corte y los embotellamientos.

El detalle de los nuevos recorridos es el siguiente:

Líneas Quijano, La Silleta, 8A y Encón :

Los colectivos que circulan en estas rutas cambiarán su itinerario habitual en dirección hacia la ciudad. En lugar de tomar el acceso habitual por Avenida Banchick , los buses desviarán por Cerro San Martín , Cerro de Castilla , Cerro Los Tres Zorritos y Cerro Colorado hasta llegar a la Colectora Oeste en la Circunvalación . Desde allí, continuarán hasta la Avenida Banchick y retomarán su recorrido habitual. Para los pasajeros que se dirigen a Quijano , el desvío será el siguiente: tomarán Avenida Banchick , continuarán por Colectora Oeste , luego por Calle Cerro Cuesta del Obispo y Cerro Los Tres Zorritos , hasta regresar a la Avenida Banchick para retomar el recorrido original.

Línea 5 Troncal Circunvalación Oeste:

Los colectivos que recorren esta línea tendrán que bajar de la Circunvalación hacia la Colectora, cruzar la Ruta Nacional 51 y llegar hasta la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí, continuarán por la colectora hasta llegar al paso bajo nivel a la altura de la Ruta Provincial 95, donde retomarán la Circunvalación y seguirán su itinerario habitual hacia zona Colón.

Las modificaciones son necesarias para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de una de las arterias principales de la ciudad, la Ruta Nacional 51, que conecta importantes puntos del área metropolitana. Las autoridades municipales aseguran que, si bien estas obras son fundamentales para mejorar la seguridad vial, es importante que los conductores y pasajeros estén atentos a las nuevas indicaciones.

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial, se solicitó la colaboración de los usuarios de las líneas afectadas para respetar las señalizaciones temporales y evitar inconvenientes. Además, las autoridades remarcaron la importancia de tener en cuenta los desvíos propuestos, ya que los cortes se realizarán en los sectores más convenientes para minimizar los embotellamientos.

El plazo estimado para la finalización de estas obras es de 20 días, aunque el tiempo de duración podría variar dependiendo de las condiciones climáticas y los avances de los trabajos. Se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y seguir las instrucciones de las autoridades para facilitar el flujo de tránsito en la zona.