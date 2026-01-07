PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Moria Casán
Boca Juniors
Pago Anual 2026
Vacaciones en cultura
incendio en chubut
reforma laboral de Milei
El tiempo en Salta
La caída de Maduro
Rally Dakar 2026
Homicidio en Salta
Moria Casán
Boca Juniors
Pago Anual 2026
Vacaciones en cultura
incendio en chubut
reforma laboral de Milei
El tiempo en Salta
La caída de Maduro
Rally Dakar 2026
Homicidio en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Corte y demoras en ruta nacional 68 por el vuelco de una camioneta con acoplado

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 138 de la Ruta Nacional 68. El vehículo transportaba un caballo y no hubo otros rodados involucrados. El tránsito permanece demorado mientras se normaliza la circulación.
Miércoles, 07 de enero de 2026 13:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un vuelco vehicular registrado en la mañana de este miércoles provocó demoras en la circulación sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 138.

Según la información disponible, se trató del vuelco de una camioneta con acoplado que transportaba un caballo. El hecho ocurrió sin impacto con otros vehículos, por lo que no se reportaron colisiones ni terceros involucrados.

Tras el siniestro, el tránsito quedó parcialmente interrumpido, generando demoras en la zona mientras se realizan las tareas necesarias para retirar el rodado y el acoplado de la calzada.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD