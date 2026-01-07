Corte y demoras en ruta nacional 68 por el vuelco de una camioneta con acoplado

Un vuelco vehicular registrado en la mañana de este miércoles provocó demoras en la circulación sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 138.

Según la información disponible, se trató del vuelco de una camioneta con acoplado que transportaba un caballo. El hecho ocurrió sin impacto con otros vehículos, por lo que no se reportaron colisiones ni terceros involucrados.

Tras el siniestro, el tránsito quedó parcialmente interrumpido, generando demoras en la zona mientras se realizan las tareas necesarias para retirar el rodado y el acoplado de la calzada.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.