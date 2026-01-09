Seis femicidios en 2025, el número más bajo de los últimos seis años en Salta

Durante 2025 se registraron seis femicidios caratulados provisoriamente, la cifra más baja de los últimos seis años, según las estadísticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM). El registro se da en un contexto de violencia de género persistente, con elevados niveles de denuncias por violencia familiar y de género que continúan requiriendo la intervención de organismos estatales especializados. De hecho, hace 11 años que se prorroga la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta.

De las víctimas de 2025, una tenía entre 18 y 29 años, tres tenían entre 30 y 39 años y dos tenían 50 años o más. La mitad de las mujeres asesinadas tenía entre uno y tres hijos o hijas. En cuanto a los medios utilizados, en el 50% de los casos el femicidio fue cometido con arma de fuego, en el 33,3% mediante arma blanca y en el 16,7% se emplearon armas de fuego y medios combustibles. En cuatro de los hechos el lugar del crimen fue la vivienda, mientras que en dos ocurrió en la vía pública. Respecto del vínculo entre la víctima y el agresor, en el 83,3% de los casos el femicida era la pareja y en el 16,7% la expareja.

Otros datos

En 2024 se registraron nueve femicidios caratulados provisoriamente. En cuanto a la edad de las víctimas, una tenía menos de 18 años, dos tenían entre 18 y 28 años, una entre 30 y 39 años, una entre 40 y 49 años y cuatro tenían 50 años o más. Cuatro de las víctimas tenían un hijo o hija. Durante ese año, en el 44,4% de los casos el arma utilizada fue un arma blanca, en el 22,2% la fuerza física, en el 22,2% el arma de fuego y en el 11,1% el ahorcamiento. En cinco hechos el femicidio ocurrió en la vivienda y en tres en la vía pública. En cuanto al vínculo, en el 33,3% de los casos el agresor era la pareja, en el 22,2% no existía vínculo previo, en el 11,1% se trató de una expareja y en el 11,1% de un familiar por afinidad.

Los registros históricos del OVcM indican que en 2023 se contabilizaron 12 femicidios, mientras que en 2022, 2021 y 2020 se registraron 11 casos en cada uno de esos años.

Denuncias

En relación con las denuncias por violencia familiar y de género, las estadísticas de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) señalan que durante el primer y segundo trimestre de 2025 se registraron 13.787 denuncias, mientras que en el mismo período de 2024 se contabilizaron 14.591. Asimismo según el informe anual 2025 del OVcM, la serie histórica del número total de denuncias anuales muestra una tendencia creciente entre 2016 y 2024, período en el que las denuncias pasaron de 14.695 a 29.026, lo que representa un incremento cercano al 98%. La proyección para 2025 es de 28.509 denuncias, con datos aún en proceso de cierre.

Al ser consultada por estos registros, la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pilar González Sastre, explicó "no puede medirse el impacto que esté teniendo la problemática de la violencia por la cantidad de femicidios solamente", y señaló que las denuncias "se incrementaron de manera significativa y van a seguir incrementándose".

Problemática social actual

Y añadió: "Casi el 27% de la totalidad de lo que se denuncia en la provincia de Salta en el 2025, configura violencia familiar y de género. Eso da la pauta de que es una problemática social actual y que requiere intervenciones oportunas y específicas, que haya organismos específicos, políticas especiales para esto, concretas. También necesitamos muchas veces innovar en las medidas, en los recursos, en lo que se dispone."

Precisó que desde el OVcM proporcionan ese acompañamiento y que si bien no realizan asistencia específicamente a la víctima, sí abordan desde distintas instancias, capacitaciones, difusión, investigación y producción de estadísticas.

"Más del 50% de la violencia no se denuncia"

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pilar González Sastre, sostuvo que "el femicidio es la violencia más extrema contra las mujeres" y que "pensar que seis mujeres murieron en manos de un varón en contextos de violencia sigue siendo alarmante". Indicó además que, si bien se trata del número más bajo de los últimos años, "eso no significa que estemos mejorando", ya que el femicidio "es un resultado que se mide a largo plazo dentro de la problemática de la violencia".

González Sastre remarcó que "el impacto real va a estar en la denuncia, en lo que efectivamente se llega a denunciar", y advirtió que "más del 50% de los casos de violencia no se denuncian". En ese sentido, consideró que la variación anual en la cantidad de femicidios puede responder a múltiples factores y aclaró que "existen otras causas tipificadas como muertes violentas que podrían configurar como femicidio en el futuro, lo que modificaría los registros".

La directora del OVCM señaló que la baja en el número de casos "no implica necesariamente que la política pública haya tenido un impacto determinante, mientras haya la muerte de una mujer, siempre estamos en situación de alerta", y agregó que el incremento sostenido de denuncias obliga a analizar el fenómeno de manera integral.

.