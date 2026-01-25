"Hay que considerar cambios en el marco legal minero de Salta"

Mientras el mundo acelera su transformación tecnológica de la mano de la inteligencia artificial, la minería volvió a ocupar un lugar estratégico en la economía global. Para el abogado salteño Bernardo Saravia Frías, ex Procurador General del Tesoro de la Nación y especialista, entre otros ámbitos, en minería y recursos naturales, ese proceso coloca a Salta frente a la necesidad de adaptar sus reglas de juego en el ámbito minero.

"Este marco legal provincial que creo que hay que considerar tiene que tener en cuenta no solamente aquellos que vienen a invertir sus capitales a la provincia sino también qué es lo que queda, no sólo en términos de empleo, sino también en términos de formación e infraestructura", sostuvo el abogado salteño en una entrevista con Radio Salta.

Para el ex funcionario nacional, la discusión no pasa por ajustes aislados, sino por repensar integralmente el sistema que ordena la actividad minera. En ese marco, planteó la necesidad de modernizar tanto los ámbitos administrativos como judiciales vinculados al sector, y de revisar los circuitos que hoy condicionan el ritmo de los proyectos.

Saravia Frías advirtió que los tiempos de aprobación, en particular de los estudios de impacto ambiental, resultan excesivos y responden a lógicas burocráticas que no distinguen entre proyectos de distinta envergadura o impacto económico. Desde su mirada, el desafío es lograr mayor agilidad sin debilitar los controles, incorporando criterios de prioridad vinculados a la relevancia productiva, social y estratégica de cada emprendimiento. También señaló la importancia de ordenar y fortalecer los registros vinculados a los contratos mineros.

Minerales críticos

Saravia Frías vinculó directamente este debate con el contexto internacional. Explicó que la expansión de la inteligencia artificial multiplicó la demanda de minerales críticos, en especial el cobre, más allá del litio y la movilidad eléctrica. "Estamos hablando de la infraestructura que sostiene la tecnología que está transformando el mundo", señaló.

Salta, por su condición de provincia cordillerana, cuenta —según remarcó— con recursos que la posicionan de manera privilegiada, siempre que exista una estrategia clara para desarrollar una minería sustentable, inteligente y generadora de empleo de calidad.

En su análisis, el ex Procurador del Tesoro sostuvo que la provincia arrastra una deuda histórica en materia de desarrollo.

"Salta quedó relegada de su rol protagónico y ese lugar lo tenemos que recuperar a partir de algo tan propio como la minería", afirmó.

Desde su visión, el desafío no es sólo explotar recursos, sino transformar esa actividad en un motor de crecimiento que deje capacidades productivas, formación y oportunidades para las próximas generaciones.

Infraestructura

Otro de los ejes centrales de su planteo fue la infraestructura. Saravia Frías volvió a poner sobre la mesa la salida al Pacífico a través de Chile y el corredor bioceánico, como una condición clave para integrar a Salta al comercio internacional.

"Las empresas mineras, que son las principales usuarias de ese corredor, podrían realizar aportes extraordinarios para desarrollar la infraestructura pendiente", propuso.

Una discusión necesaria

En otro orden, el abogado Bernardo Saravia Frías advirtió que la discusión sobre la reforma laboral en la Argentina resulta incompleta si no incorpora el impacto profundo y acelerado de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo.

"Estamos discutiendo cómo resolver el pasado y haciendo caso omiso de una de las transformaciones más importantes del mercado de trabajo mundial", afirmó, al comparar el alcance de la inteligencia artificial con el quiebre histórico de la Revolución Industrial.

Saravia Frías señaló que un reducido grupo de grandes empresas tecnológicas concentra el desarrollo de esta tecnología y destacó que "pocos tienen claro cómo empezó y casi nadie dónde termina, si en una burbuja o un nuevo mundo". Según sostuvo, su avance ya está provocando un rediseño estructural del empleo, con impactos visibles incluso en economías desarrolladas.

El abogado advirtió que la inteligencia artificial permite aumentos significativos de productividad con menos trabajadores y planteó interrogantes sobre el futuro del empleo joven y los procesos de formación.

También alertó sobre un posible escenario de empresas de altísimo valor con muy pocos empleados, lo que abre debates sobre desempleo estructural, redistribución y regulación. En ese marco, sostuvo que la cuestión central es quién fija los límites.

Para Saravia Frías, la transformación es "crucial y acelerada" y exige un cambio de enfoque en la Argentina. "Estamos discutiendo el siglo XX, mientras la inteligencia artificial plantea el siglo XXII", concluyó