21°
1 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Rosario de Lerma
Martín Nistal
sistema educativo argentino
Boca Juniors
River Plate
General Güemes
sistema educativo argentino
Colonia Santa Rosa
Pata Pila
Salta

Talleres de preparación para el parto

Las capacitaciones para embarazadas comienzan mañana.
Domingo, 01 de febrero de 2026 01:00
El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para la maternidad y paternidad.

Los talleres comenzarán mañana y el 28 de febrero, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos. Las clases se dictarán en dos turnos, de manera presencial, los lunes y miércoles, de 17 a 19, en el hospital.

Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse gratuitamente, enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. El asistente virtual le dará diferentes opciones; debe seleccionar la 4 "Taller de preparación del parto" y seguir las instrucciones.

Respecto al taller para adolescentes, iniciará el 12 de febrero y se dictarán los jueves. La modalidad de inscripción es la misma y la edad gestacional debe ser de 28 semanas.

 

