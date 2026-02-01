Talleres de preparación para el parto

El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para la maternidad y paternidad.

Los talleres comenzarán mañana y el 28 de febrero, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos. Las clases se dictarán en dos turnos, de manera presencial, los lunes y miércoles, de 17 a 19, en el hospital.

Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse gratuitamente, enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. El asistente virtual le dará diferentes opciones; debe seleccionar la 4 "Taller de preparación del parto" y seguir las instrucciones.

Respecto al taller para adolescentes, iniciará el 12 de febrero y se dictarán los jueves. La modalidad de inscripción es la misma y la edad gestacional debe ser de 28 semanas.