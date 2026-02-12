VIDEO. Música, tradición y alegría: San Lorenzo revive la histórica Carpa del Ciego Nicolás

El Mercado Artesanal se llenó de música, palmas y zapateo. Entre coplas y cajas que parecían bajar por la quebrada, San Lorenzo presentó oficialmente su esperada Peña Carnavalera en homenaje a la mítica Carpa del Ciego Nicolás, aquella que fue inmortalizada por Jaime Dávalos en la zamba “La Sanlorenceña” y difundida por Los Chalchaleros a todo el país.



Hubo baile popular y un anticipo de la alegría que se vivirá el sábado 14 de febrero en el Complejo Municipal Los Ceibos.

Fotos: Javier Rueda

“San Lorenzo está vivo todo el año”

En diálogo con El Tribuno, el director de Turismo de San Lorenzo, Diego Amante, destacó que la propuesta busca poner en valor la identidad cultural del municipio y fortalecer la temporada turística de febrero.

“Estamos en este reservorio cultural espectacular que es el Mercado Artesanal para presentar la Peña Carnavalera en homenaje a la Carpa del Ciego Nicolás. Va a ser una noche con mucha música, artistas locales de primer nivel y un marco ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja”, expresó.

Amante subrayó además el buen presente turístico del destino. “San Lorenzo está vivo todo el año. No solamente ofrecemos naturaleza y paisajes privilegiados, sino también cultura viva, historia, hotelería y una enorme diversidad gastronómica. Eso hace que sea uno de los puntos más visitados y elegidos de la provincia”, remarcó.

Una noche de grandes artistas y tradición

La cartelera artística será uno de los grandes atractivos. Sobre el escenario se presentarán figuras consagradas y nuevas promesas del folklore argentino, como Victorio Barbosa, Sarita Flores, Lobito Corimayo y el Teclado del Zurdo, además de otros artistas que engalanarán la velada.

Habrá fondas, comidas regionales, espuma, serpentinas y el clima festivo propio de las tradicionales carpas salteñas, en una jornada pensada para todas las edades.

El legado del ciego Nicolás, una historia que no se apaga

También en diálogo con El Tribuno, el director de Cultura de San Lorenzo, Virgilio Núñez, puso el acento en el valor histórico de la celebración.

“El Ciego Nicolás fue uno de los hombres que fortaleció los carnavales en San Lorenzo. En su carpa se reunía la gente más encumbrada con el más humilde. Hay un sinnúmero de anécdotas que forman parte de nuestra historia”, señaló.

Núñez destacó que la Carpa del Ciego Nicolás “jamás debe perderse; al contrario, hay que ponerla en valor”, y recordó que fue Jaime Dávalos quien la inmortalizó en la zamba “La Sanlorenceña”, llevando su nombre por todo el país y el mundo a través de los grandes conjuntos folclóricos salteños.

La invitación para salteños y turistas

La cita será el sábado 14 de febrero, desde las 19, en el Complejo Municipal Los Ceibos. Desde la organización invitaron a vecinos, turistas y a todos los salteños a acercarse para vivir una verdadera carpa carnavalera, con música, baile y tradición.

San Lorenzo volverá a abrir su carpa para celebrar el carnaval como lo dicta su historia: con alegría compartida, identidad y el corazón latiendo al ritmo de las cajas.