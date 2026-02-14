PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
14 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

UIA
Crisis Económica
Coyuntura Regional NOA
Ley de Financiamiento Universitario
Boleta Única de Papel (BUP)
desarrollos inmobiliarios
reforma laboral de Milei
UIA
Crisis Económica
Coyuntura Regional NOA
Ley de Financiamiento Universitario
Boleta Única de Papel (BUP)
desarrollos inmobiliarios
reforma laboral de Milei

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El poder adquisitivo de las familias sigue sin recuperarse

Los productos de consumo masivo tuvieron una contracción.
Sabado, 14 de febrero de 2026 00:45
Se contuvo la inflación, pero no hay mejora en el bolsillo.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El consumo masivo fue uno de los indicadores más débiles del año. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas en supermercados de Salta acumularon $390,4 mil millones a precios corrientes, con una suba nominal del 30,9%.

No obstante, en términos reales las ventas cayeron 6% respecto del mismo período de 2024 y 19,7% frente a 2023. Además, las ventas promedio por boca de expendio disminuyeron 7,3% en valores constantes.

Estos datos reflejan que, pese a la desaceleración inflacionaria, el poder adquisitivo y el consumo cotidiano aún no lograron consolidar una recuperación sostenida.

En el tercer trimestre de 2025, el aglomerado Gran Salta registró una tasa de actividad del 44,1%, inferior al 45,9% del mismo período de 2024.

La tasa de empleo descendió al 41,7%, mientras que la desocupación se ubicó en 5,5%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales interanual.

A nivel nacional, la informalidad laboral se mantuvo en 36,7%, sin variaciones significativas.

Inflación y expectativas

La inflación acumulada en 2025 fue del 31,47% a nivel nacional y del 31,45% en el NOA, prácticamente en línea.

El informe destaca la desaceleración observada respecto de años previos y señala que las expectativas para 2026 se ubican en torno al 22,4% anual, según el REM, mientras que los pronosticadores más precisos proyectan cerca del 24,5%.

Pobreza e indigencia

En el primer semestre de 2025, la pobreza en Salta alcanzó al 29,5% de las personas, lo que representó una caída de 22,7 puntos porcentuales respecto al 52,2% registrado en el mismo período de 2024.

En hogares, la tasa fue del 23%, también por debajo de los promedios regional y nacional. La indigencia se ubicó en 4,1%, inferior al 4,4% regional y al 6,9% nacional.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD