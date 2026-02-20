Transporte paralizado, comercios abiertos y baja circulación de gente en el centro de Salta

Sin colectivos, con bancos cerrados y un microcentro que amaneció semivacío, el paro general convocado a nivel nacional se hizo sentir en Salta principalmente en la circulación urbana y los servicios, mientras el comercio abrió en su mayoría en un contexto de ventas reducidas, reclamos salariales y preocupación empresaria por la presión impositiva y la caída del consumo.

La paralización total del transporte urbano condicionó el traslado de trabajadores y clientes hacia el centro, donde desde temprano se observó escaso movimiento.

Pese a ese escenario, panaderías, tiendas de ropa, locales de tecnología y celulares y zapaterías atendieron con normalidad, aunque con menor afluencia de público. La falta de colectivos incrementó el uso de taxis, remises y vehículos particulares.

UTA: acatamiento del 100%

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Salta, el secretario de Prensa, Gerónimo Requena, confirmó a Radio Salta que el acatamiento fue total.

"El acatamiento fue del 100%. El reclamo de los trabajadores se hizo sentir", afirmó. Además, indicó que junto al secretario general Pedro Cruz recorrieron las empresas desde el miércoles por la noche y ayer por la mañana para verificar la adhesión.

Requena explicó que la medida responde al deterioro del poder adquisitivo y a la situación salarial del sector. Según detalló, actualmente un chofer inicial en Salta percibe alrededor de $1.280.000, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los salarios ya se ubican en torno a $1.500.000.

Señaló que las negociaciones paritarias continúan bajo conciliación obligatoria -instancia que aclaró es independiente del paro nacional- y vinculó las diferencias salariales al esquema de subsidios al transporte.

Con relación a la reforma laboral puntualizó: "Creemos que hay muchos puntos que a los compañeros no les conviene. Nos están quitando dignidad y derechos", concluyó.

Comercio

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta, su presidente, Gustavo Herrera, sostuvo que el paro no impactó de manera significativa en la apertura de locales.

"Los negocios trabajaron casi todos. Los empleados se movilizaron por Uber o por movilidad propia. No hemos tenido quejas. Creo que en el 90% la gente trabajó", indicó a Radio Salta.

Respecto a las ventas, reconoció: "Ya venimos con poca venta, así que no es medible. La gente que se pudo movilizar llegó a comprar lo que necesitaba", señaló.

Canasto de basura en la peatonal Alberdi, acumulando residuos. Pablo Yapura

Herrera describió la semana como particularmente compleja, al combinarse feriados y la jornada de paro. "Por eso creo que en Salta, por lo menos, el paro no se sintió", dijo, al tiempo que confirmó que el comercio abrirá hoy, feriado provincial por la Batalla de Salta.

"Es un mes más corto y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres y cumplir con las obligaciones. No queda otra que trabajar", afirmó.

En cuanto al debate por la reforma laboral, sostuvo: "Creemos que debe haber una reforma laboral, pero es mucho más importante la reforma impositiva. Si no hay venta ni consumo no podemos tener más empleados. Tienen que bajar los impuestos, ver como hacemos para que a nivel nacional seamos competitivos", expresó.

En ese sentido, advirtió sobre la carga tributaria a nivel nacional, provincial y municipal y la dificultad para competir con productos importados.

"Si no bajan los impuestos, pasa lo que uno ve con el cierre de fábricas, porque no se puede competir con mercaderías extranjeras donde el costo es mucho menor. Al no haber plata la gente compra lo que realmente necesita y ve únicamente por el precio", finalizó.

Operativo especial de limpieza en la ciudad

En paralelo, la suspensión del servicio de recolección domiciliaria de residuos, afectado por la adhesión al paro nacional convocado por la CGT ayer, motivó un operativo especial por parte de la Municipalidad. Si bien desde la comuna se había solicitado a comerciantes y vecinos que no sacaran residuos a la vía pública ante la falta de recolección, varios locales del centro incumplieron la indicación. Por ese motivo, desde las 0 horas se desplegaron tareas de limpieza en el macrocentro junto a cooperativas, con el objetivo de prevenir la formación de microbasurales y focos infecciosos. En simultáneo, se labraron diversas actas de infracción por haber hecho caso omiso al pedido de no sacar residuos a la vía pública.