Las lluvias afectaron a más de 60 familias de San Francisco Solano, en el sudeste de Salta

"En lo que va de febrero ya cayeron 141 milímetros de lluvia, hasta las 9, del día 23", informó el meteorólogo Ignacio Nievas. Teniendo en cuenta que la media es de 147 mm para todo el mes, lo que está lloviendo en las noches puede calificarse de extremo. En tanto que su colega, Edgardo Escobar brindó detalles sobre los registros acumulados. "Ayer a la mañana, según los datos de la estación meteorológica de Salta, precipitaron 51 milímetros. Y hoy, hasta las 3 de la mañana, se registraron 16 milímetros más", explicó.

Los barrios del sudeste son los que más sufren los efectos de una prolongada temporada de lluvias.

Los vecinos del barrio San Francisco Solano, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, volvieron a sufrir anegamientos tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que dejaron calles intransitables, viviendas con ingreso de agua y familias afectadas por pérdidas materiales. Más de 60 familias del barrio resultaron afectadas.

Los que la pasaron mal, se inundaron y tuvieron que ser evacuados fueron los residentes del denominado Ampliación San Francisco Solano, una zona no apta para la urbanización ya que se trata de un bajo que se produce sobre las márgenes del río Arenales.

El temporal, que se desató durante la madrugada, provocó la rápida acumulación de agua en distintas arterias del barrio, especialmente en las calles de menor pendiente y con problemas históricos de desagüe. Según relataron residentes de la zona, no es la primera vez que ocurre una situación similar y aseguran que cada temporada estival enfrentan el mismo escenario.

Toda el agua se va para el río y se inundan las casas. "Cada vez que llueve fuerte el agua entra a las casas. Hay vecinos que tuvieron que levantar muebles y electrodomésticos para que no se arruinen", expresó una vecina. Algunas familias debieron improvisar barreras con bolsas de arena para evitar que el agua avance hacia el interior de sus viviendas.

La imagen de esta mañana son las viviendas afectadas por el agua. "Estuvieron evacuado 90 adultos y 87 menores; todos en el CIC del barrio Santa Cecilia. Poco a poco fueron volviendo a sus hogares", informó la Policía de Salta.

Desde el Municipio se informó que cuadrillas trabajan en el lugar realizando tareas de limpieza de desagües y asistencia a los vecinos más afectados. Estuvieron presentes Bomberos Voluntarios, la gente de Edesa, Desarrollo Social y hasta la gente de Bienestar Animal.

Cuando los vecinos comenzaron a regresar, al mediodía, los comedores comunitarios entraron en acción con lo que tenían. Las inundaciones pegan más fuerte en los sectores más sensibles. Hablamos de viviendas construidas con pallets, naylon y todo tipo de materiales de descartes de obras.

"Cuando vimos cómo estaba la situación a la madrugada ya comenzamos a diagramar las acciones para dar una comida de emergencia para los vecinos", dijo Andrea Moya, del comedor Juntos Podemos. Estaban preparando guiso de pollo con la poca leña que tenían seca.

Para comunicarse con Andrea Moya, para colaborar con el comedor comunitario Juntos Podemos, hay que llamarla al 0387 5692847.

Además de las pérdidas materiales, los vecinos manifestaron su inquietud por las consecuencias sanitarias que pueden derivarse del estancamiento de agua, especialmente ante la proliferación de mosquitos y el riesgo de enfermedades.

También fue destacada la tarea de los trabajadores de Bienestar Animal de la Municipalidad que estuvieron asistiendo a mascotas, pero también a los animales que crían los vecinos. Muchas familias tienen cerdos y aves de corral, además de conejos, perros, gatos y tortugas.

Mientras tanto, el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones para los próximos días, lo que mantiene en alerta a las familias de San Francisco Solano, que piden obras de infraestructura y un plan integral de drenaje para dar una respuesta definitiva a una problemática que ya lleva años sin resolverse.

Río Ancho

En paralelo, las persistentes precipitaciones provocaron el desborde del canal ubicado en avenida Patrón Costas, en barrio Belgrano, lo que generó una importante acumulación de agua y una fuerte correntada en la zona. Además, se registró el desborde del Río Ancho, afectando sectores de Santa Ana y Cerrillos, donde la crecida generó preocupación entre los vecinos y obligó a extremar precauciones en áreas cercanas al cauce.