Salgado destacó el trabajo social del diputado Exeni

El médico Antonio Salgado valoró el trabajo social que viene desarrollando el diputado provincial Omar Exeni, especialmente en la atención de niños con trastornos del espectro autista (TEA) y tartamudez.

Durante una entrevista televisiva, Salgado dijo: "Yo te conozco desde hace mucho tiempo y creo que lo que vos hacés se llama ejemplaridad. Es el principio de no privilegio. Ojalá que seas muy imitado por otros legisladores y no legisladores", expresó el profesional al dirigirse a Exeni.

El médico destacó especialmente el trabajo del equipo multidisciplinario que encabeza el legislador para la detección temprana de TEA, y puso en valor la participación de la médica Gabriela del Turco.

Exeni contó que ya se lograron detectar más de 500 niños con tartamudez y otras dificultades del habla, a quienes se les brinda acompañamiento y derivación profesional.

"Nosotros ya detectamos más de 500 chicos con tartamudez. A mí me cuesta mucho hacer un programa con mi tartamudez, pero uno se acepta como es y da ese ejemplo de que se puede superarse", relató.

El legislador reconoció que conducir un programa de televisión representó para él un desafío personal enorme, pero que decidió enfrentarlo como parte de un mensaje para otros niños y familias.

"La primera vez que vine acá transpiraba todo. Transpiré todo. Pero uno se va acostumbrando y creo que la vida pasa por eso: enfrentar el miedo, animarse a emprender", dijo.