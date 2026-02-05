Asistencia Crítica sigue con el trabajo intensivo para afectados del Chaco salteño

Sigue el trabajo de la gente de Asistencia Crítica, de la Provincia, en Rivadavia Banda Norte. La tarea principal es llegar con las asistencia aéreas a las poblaciones afectadas por las inundaciones del río Bermejo.

Las zonas más críticas son las que están más cerca del río, El Sausal, El Talar, Resistencia, los Laureles. Si bien hubo interrupciones porque necesitaron vuelos sanitarios en otras zonas. Hoy están terminando de completar las asistencias y quedará pendiente muy poco, que ya se terminaría para mañana.

"Ahora estamos desde ayer aquí, en Banda Norte, haciendo las asistencias aéreas. Tenemos a muchos parajes que tienen agua en las cañadas, por lo que no se puede llegar. Los más complicados son los que están a la vera del río Bermejo. El río, para que quede claro, ya bajó, pero lo que pasa es que cuando desborda el río, el agua que ingresa a los territorios y llena las cañadas", explicó Gabriela Locuratolo, directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.

"Las cañadas están un poquito más abajo del nivel del río; entonces el terreno tiene esa pendiente y las llena. Por más que baje el río, eso tiene que evaporarse, absorberse y secarse; y eso lleva un tiempo. Entonces, una vez que ya salió el río y llenó las cañadas, la gente queda aislada. Es muy importante decir: aislada, no inundada. La gente que estaba con algo de agua muy cerca de su casa, o inclusive algunos en la casa, eran parajes más cerca del Municipio (Morillo) y la comuna fue, asistió y la estuvo acompañando. Hay gente que no quiere salir de su casa; se entiende. El Municipio entonces con chalanas, con lanchas de particulares que prestaban, haciendo las asistencias la semana pasada. Entre hoy y ayer estamos nosotros haciendo las asistencias aéreas, donde realmente no se puede llegar más que vía aérea", describió la funcionaria de Desarrollo Social.

Entre ayer y hoy llegaron a casi 180 familias. Y estarían completando casi 200 familias. La asistencia consiste en módulos alimentarios que se entregan vía aérea. Ocasionalmente, cuando se requiere, se entrega agua. Pero todo es muy complicado porque en un helicóptero no se puede entregar más que alimentos.

Sabemos que las necesidades son más grandes, pero se hace lo que se puede con las articulaciones con los municipios.

"En realidad, esto (las inundaciones) ocurre todos los años. Esta vez fue un poco más temprano, pero es algo cíclico; todos los años esto. Para esta época quedan aislados los parajes, algunos mudan sus puestos, otros los dejan ahí. Hay mucha gente que no vive ahí, que tiene su puesto, entonces queda alguien cuidando y viven en el pueblo de Morillo. Lo mismo, hay que hacer la asistencia igual", relató Locuratolo.

Hablamos de un territorio habitado en un 90 por ciento de criollos. Ya casi no quedan habitantes indígenas estables en toda la Banda Norte del río Bermejo. La mayoría comenzó a establecerse cerca de las poblaciones "blancas" y comenzaron a formar barrios, como si fueran misiones, con una complejidad de problemáticas sociales. Esas urbanizaciones improvisadas, si ningún estudio de factibilidad, también se inundaron.

"Las comunidades indígenas ya fueron asistidas y relevadas por la Municipalidad y por el Ministerio que le suministra los insumos. Chapas, colchones, plásticos, alimentos, ropa, calzado", dijo Locuratolo.

Banda Sur

En tanto que la Banda Sur del Bermejo sigue complicada. "Está algo complicada, pero hicimos las asistencias la semana pasada, entre el miércoles y el jueves: Si no baja el río y no se secan los caminos, volveríamos a hacer la asistencia aérea el fin de la semana que viene. Hoy estuvimos recabando información y las personas están saliendo con sus motos, las suben a las chalanas, cruzan y están saliendo al pueblo; por lo que si hay que hacer otra asistencia, esa se pactará para la semana que viene", explicó Locuratolo

Las autoridades saben que algunos parajes que estan detrás del río Teuco estan algo complicados, pero que el Municipio está llegando en tractor. También está Apolinario Saravia en la agenda para acompañar al municipio con los insumos a quienes también se vieron afectados por las lluvias.

El equipo de Asistencia Crítica mañana estará en Las Lajitas así que siguen con las semanas movidas esperando que las condiciones de clima cambien, especialmente en el sudeste boliviano, donde nacen los ríos Pilcomayo y Bermejo. Aunque saben que la temporada de lluvias recién comienza.

"Esperemos que la entrada del cambio de la Niña al Niño nos dé un respiro. Pero lo que se espera, según el Servicio Meteorológico, es que las lluvias predominen en la zona oeste de la provincia, así que calculamos que vamos a estar muy presentes en la 51,y todo lo que tenga que ver con San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y Campo Quijano", concluyó.