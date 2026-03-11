PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

medio oriente en guerra
Aniversario de la muerte de Miguel Ragone
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas
medio oriente en guerra
Aniversario de la muerte de Miguel Ragone
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Omar Exeni busca eliminar los fueros a los político

"Si un político cometió algún delito debería ir preso", señaló.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 01:06
El diputado provincial Omar Exeni.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

"Con mi equipo de trabajo estamos avanzando en el proyecto legislativo que propone declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial para revisar el régimen de inmunidades de arresto de funcionarios públicos", señaló el diputado provincial Omar Exeni.

El legislador aseguró que el objetivo del proyecto es adecuar las instituciones a los principios de igualdad ante la ley y fortalecer la transparencia en la función pública, eliminando privilegios procesales que puedan obstaculizar el accionar de la justicia.

"La propuesta no afecta la inmunidad de opinión, que seguirá garantizando la libertad de expresión de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ni el régimen de juicio político previsto por la Constitución", dijo.

Además, el proyecto propone que la ciudadanía sea quien tenga la última palabra, convocando a una consulta popular para que los salteños decidan si apoyan o no la reforma constitucional. La iniciativa se inscribe en un contexto de debate institucional que ya se dio en Chubut, con el objetivo de modernizar las instituciones y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD