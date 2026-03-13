PUBLICIDAD

18°
13 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Inflación
Robo de moto
Aerolínea JOY
Gustavo Sáenz
Fondo de Reparación Histórica
Los viajes de Adorni
Metán
Campo Quijano
Salta

Reclamo en el Senado por el mal estado de la ruta nacional 34

Preocupación por el pésimo estado de la ruta.
Viernes, 13 de marzo de 2026 01:11
Mal estado de la ruta 9/34.

La Cámara de Senadores de Salta aprobó un nuevo pedido para que se realicen obras de reparación y mantenimiento en la ruta nacional 34, uno de los corredores viales más importantes del norte argentino.

La solicitud fue presentada por los senadores Luciano Elvina, Carlos López y Daniel D´Auría, quienes pidieron que los legisladores nacionales por Salta gestionen ante la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación la ejecución de trabajos en el tramo comprendido entre Metán y Rosario de la Frontera.

El planteo se realizó a través de una declaración aprobada durante la segunda sesión ordinaria del Senado provincial, que fue presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Mashur Lapad, con la participación de 20 senadores.

El pedido apunta específicamente al mantenimiento del tramo de la ruta nacional 34 -concurrente con la traza 9/34- que atraviesa el sur de la provincia y constituye un corredor clave para el transporte de personas, la producción regional y la conexión con otras provincias del norte.

Ruta clave

La ruta 34 es una de las principales vías de circulación del país y registra un intenso tránsito de camiones, vehículos particulares y transporte de pasajeros. Por ello, desde distintos sectores se viene advirtiendo sobre la necesidad de mejorar su estado para garantizar mayor seguridad vial y mejores condiciones de circulación.

Durante la misma sesión, el Senado también otorgó acuerdo para la designación de la doctora María José Lezcano como jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación del Distrito Judicial del Sur, con sede en Metán.

.

 

