PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Derrumbes y lluvia complican el tránsito en la ruta nacional 9 entre La Caldera y el puente Wierna

Vialidad Nacional informó que la circulación está habilitada solo por media calzada en varios tramos debido a piedras y material que cayeron sobre la ruta.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 10:19

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El tránsito en la ruta nacional 9, en el tramo que conecta el puente Wierna con La Caldera, se encuentra habilitado con circulación por media calzada en distintos sectores debido a trabajos de despeje tras derrumbes registrados en la zona.

Notas Relacionadas

Según informó Vialidad Nacional, maquinaria y personal vial trabajan en el lugar retirando piedras y material desprendido de los cerros que quedaron sobre la calzada tras las lluvias registradas en las últimas horas.

La situación se complica además por la lluvia persistente en el sector, lo que reduce la visibilidad y genera condiciones más riesgosas para la circulación.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la ruta para garantizar la seguridad de quienes circulan por el lugar.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD