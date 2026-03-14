"Necesitamos una reforma tributaria": Gustavo Herrera se refirió a la crisis del comercio en Salta

El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, advirtió sobre el cierre de locales en el centro de la ciudad y señaló que la caída del consumo, la presión impositiva y la competencia de la informalidad golpean al sector.

En el centro de Salta las persianas bajas y los carteles de alquiler empiezan a formar parte del paisaje urbano. La situación preocupa a comerciantes y cámaras empresariales, que observan una caída sostenida en la actividad.

En diálogo con El Tribuno, el dirigente analizó el presente del sector y explicó por qué, cada vez más negocios, bajan las persianas.

En la calle se ven cada vez más negocios cerrados ¿Cuáles son las razones?

El cierre de los comercios pasa por múltiples factores, pero principalmente porque no hay ventas. Se ha modificado la forma de comprar. Hoy la gente camina, busca precio, compara y ya no se estoquea como antes. La realidad es que no hay plata en la calle.

Gustavo Herrera, presidente de la Camara de Comercio.

¿Qué rol juegan los impuestos en la situación del comercio?

El comercio formal tiene un impedimento para bajar precios que son los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Eso hace que el producto que vos sacás a la calle se encarezca aproximadamente un 50%. Además, los comercios pagan Ingresos Brutos, que ronda el 5%, y también tasas municipales. Todo eso impacta directamente en el precio final.

¿Cómo impacta la competencia informal?

Muchísimo. El comercio formal paga impuestos, alquiler, servicios y tiene empleados registrados. En cambio, un negocio informal no tiene esos costos y puede vender un 20% más barato. Entonces la competencia es totalmente desleal. Eso hace que muchos comerciantes traten de reducir gastos para poder seguir abiertos.

¿Qué estrategias utilizan los comerciantes para sostener sus negocios?

Muchos buscan reducir costos. Algunos se van del centro a lugares más económicos, otros intentan ahorrar en el consumo de luz o buscan locales con alquiler más bajo. También hay comerciantes que se trasladan a zonas cercanas como San Lorenzo o San Lorenzo Chico, donde la presión impositiva es menor.

¿Qué ocurre en las localidades del norte de la provincia?

En ciudades de frontera la situación es más complicada. En lugares como San Ramón de la Nueva Orán o Tartagal el problema es mayor porque entra mercadería que no paga impuestos. Somos una provincia limítrofe y el contrabando siempre ha existido. Hay muchos pasos de frontera sin control y eso genera una competencia muy difícil para el comercio formal.

¿Cómo influye el crecimiento de las ventas por internet?

La venta por internet es algo que llegó para quedarse y el comercio tiene que modernizarse. Pero también tenemos que lograr que esas ventas paguen impuestos en la provincia, para que la competencia sea más equilibrada.

¿Qué medidas considera necesarias para revertir la situación?

La principal es una reforma tributaria. Necesitamos revisar el sistema impositivo para que el comercio formal pueda ser competitivo. Hoy ocurre algo muy claro: al que controlan es al que está en la formalidad. Mientras tanto, el que está fuera del sistema ve lo que le pasa al que cumple y dice "no me conviene formalizarme". Eso es algo que hay que corregir.