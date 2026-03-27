Antonio Marocco participó de la primera reunión del Parlamento del Norte Grande y reforzó la agenda regional

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, participó en San Salvador de Jujuy de la primera reunión del año 2026 de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, junto a vicegobernadores y presidentes de cámaras legislativas de la región.

El encuentro marcó el inicio de la agenda institucional del bloque regional en el año y tuvo como eje central la necesidad de sostener la unidad entre las provincias y fortalecer una estrategia común frente a la coyuntura económica.

Durante la reunión, los representantes coincidieron en la importancia de articular políticas conjuntas y expresar una voz firme en defensa de los intereses del Norte Grande, en un contexto de dificultades económicas que afectan a las provincias.

Entre los principales temas abordados, se analizó la disminución de los recursos coparticipables, una problemática que impacta directamente en las finanzas provinciales y en la ejecución de políticas públicas.

También se discutió la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores, así como el deterioro de la infraestructura vial y las dificultades que atraviesa la producción regional.

Otro de los puntos que generó preocupación fue la cuestión energética, considerada clave para el desarrollo económico del Norte Grande.

En ese marco, la Junta Ejecutiva resolvió invitar a representantes de la Unión Industrial del Norte Grande, con el objetivo de que el sector exponga su situación actual y avanzar en medidas legislativas de acompañamiento.

Además, se puso en consideración el proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación para la creación de una comisión especial vinculada al acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

La iniciativa busca garantizar una participación equitativa de las provincias dentro de ese acuerdo internacional y será analizada en el próximo plenario del Parlamento del Norte Grande.

En el tramo final del encuentro, los vicegobernadores reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la memoria colectiva, en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Finalmente, se definió que el primer plenario del Parlamento del Norte Grande de 2026 se realizará los días 13 y 14 de abril en la provincia de San Miguel de Tucumán.

La reunión en Jujuy dejó así planteadas las principales líneas de trabajo regional para el año, con foco en el federalismo y la coordinación entre provincias.