En abril o mayo normalizarán las clases en dos escuelas

Dos escuelas primarias de la ciudad presentan alteraciones en el dictado normal de clases por problemas edilicios. Se trata de la escuela 25 de Mayo, que no pudo empezar el ciclo lectivo 2026 en su edificio, y la escuela Clara Saravia Linares, donde un desprendimiento de mampostería obligó a implementar un sistema de clases rotativo entre alumnos del primer ciclo y segundo ciclo. Desde el Ministerio de Educación estiman que la situación podría normalizarse entre mediados de abril y comienzos de mayo.

La directora general de Educación Primaria, Rosa Saldaña, confirmó que son los únicos dos casos en Capital con afectación significativa: "Actualmente son las dos que tenemos… que no se esté llevando adelante al cien por ciento la actividad en sus edificios".

En la escuela 25 de Mayo, ubicada en calle Francisco Arias al 800, se ejecuta una obra integral que incluye la refacción de baños, la cocina, el recambio del tanque de agua y la adecuación de espacios. Además, se proyecta la subdivisión de dos aulas grandes con Durlock para generar nuevos cursos ante la alta demanda.

"Ya estaban terminando la cocina, con la instalación eléctrica hecha; los baños de mujeres casi listos, el de varones con colocación de sanitarios y quedaba el de discapacitados", detalló Saldaña sobre una de sus últimas recorridas. También mencionó trabajos de revestimiento cerámico y mejoras estructurales en sectores específicos del edificio. La intervención tiene un plazo de 90 días y, según precisó la funcionaria, "se cumpliría al 5 de mayo".

Un esquema alternativo

Mientras tanto, se dispuso un esquema alternativo con tres modalidades: clases presenciales en escuelas que prestaron aulas, virtualidad y entrega de cartillas. "Los papás reciben tres opciones: presencial, virtual o retirar cartillas", explicó.

Las clases presenciales se distribuyen entre las escuelas Alberdi, Sarmiento y Roca, aunque con jornada simple, lo que implica una reducción respecto a la jornada extendida habitual del establecimiento. "Están cumpliendo de 8 a 12 y de 14 a 18.30", indicó Saldaña.

La funcionaria reconoció que, si bien las familias priorizan la presencialidad, también se ofrece la posibilidad de clases virtuales y las cartillas para quienes tengan dificultades logísticas y económicas: "A veces puede pasar de que se les dificulta traerlos… por el costo del traslado". La institución tiene una matrícula cercana a los mil alumnos.

En la escuela Clara Saravia Linares, en zona sur, el problema edilicio se originó por filtraciones de humedad que afectaron la mampostería y provocaron el desprendimiento del cielorraso en un sector del edificio. "No es el techo en sí, sino el cielorraso que recibió la humedad… también hay dos aulas con filtraciones de agua", precisó la funcionaria.

Allí se realizan tareas de reparación del cielorraso, intervención sobre la mampostería dañada y solución de filtraciones. El esquema adoptado alterna entre dos grupos para garantizar instancias presenciales: "Un día va primer ciclo (martes y jueves) y otro día segundo ciclo (lunes, miércoles y viernes)". Según las previsiones oficiales, esta situación se resolvería antes: "Calculamos que a mediados de abril ya van a estar retornando a la presencialidad total".

Frente a la pérdida de días y carga horaria, desde la cartera educativa anticiparon que se implementarán estrategias de recuperación. "Vamos a pedir un plan remedial para recuperar de manera cualitativa, integrada e interdisciplinaria", sostuvo Saldaña. Además, dijo que los estudiantes reciben actividades para realizar en sus hogares en los días que no van a la escuela.

La funcionaria señaló que las demoras en las obras responden a procesos administrativos que dependen del área de Obras Públicas. "Eso escapa a nosotros… ellos son los que licitan y contratan", afirmó. En ese sentido, consideró que los trabajos deberían iniciarse durante el receso escolar: "Tendrían que haber empezado desde diciembre".