Llega la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, llegará mañana a Salta para encabezar un balance del Plan Güemes, el operativo de seguridad que refuerza el control en la frontera norte de la provincia.

La actividad se desarrollará en el Casino de Oficiales de la Jefatura de Región IX de Gendarmería Nacional Argentina, en la ciudad de Salta, en el marco de una agenda de trabajo que también incluirá actividades en la provincia de Jujuy.

El eje de la visita estará puesto en la evaluación del despliegue del Plan Güemes, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad en zonas de frontera y combatir delitos complejos.

Durante el encuentro, la ministra realizará un análisis del funcionamiento del operativo, que involucra la articulación entre fuerzas federales y organismos de seguridad en áreas consideradas críticas del norte provincial.

El Plan Güemes, que en diciembre pasado cumplió un año en Aguas Blancas, tiene como objetivo principal reforzar el control territorial en corredores estratégicos, especialmente en zonas limítrofes con Bolivia, donde se registran problemáticas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.

n ese contexto, la presencia de Monteoliva en Salta apunta a consolidar la coordinación operativa de las fuerzas federales desplegadas en la región.

Además del balance, la funcionaria encabezará la entrega de equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades operativas de Gendarmería.

Según se informó, estos recursos buscan mejorar las tareas de control, monitoreo y respuesta en el territorio, en línea con la estrategia de seguridad implementada en el norte argentino.

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