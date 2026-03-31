Plan Güemes: seis toneladas de droga incautada y la expansión al sur de Salta

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, encabezaron una reunión de evaluación del Plan Güemes y confirmaron su fortalecimiento en la frontera norte, junto con una ampliación territorial hacia el sur de la provincia, particularmente en el departamento Anta.

El operativo, que se implementa desde diciembre de 2024, muestra cifras que las autoridades calificaron como históricas: más de 6 toneladas de droga incautadas, 751 personas detenidas vinculadas al narcotráfico y 549 vehículos secuestrados en distintos procedimientos.

"Estamos hablando de más de 750 narcotraficantes detenidos y más de 6 toneladas de droga incautadas", afirmó Monteoliva al destacar el impacto del plan en la lucha contra el delito organizado.

El despliegue incluye más de 1.700 efectivos de fuerzas federales trabajando de manera coordinada en la frontera norte, en un esquema que combina presencia territorial, investigación criminal y articulación entre organismos. Según explicaron las autoridades, este trabajo permitió no solo incrementar los decomisos, sino también avanzar sobre estructuras criminales más complejas, con investigaciones que derivaron en la desarticulación de al menos cuatro organizaciones narcocriminales con conexiones nacionales e internacionales.

En ese sentido, la ministra explicó que la estrategia se desarrolla por etapas y con una mirada de largo plazo. "No hay experiencias exitosas de un día para el otro. Esto requiere orden, control y continuidad en el tiempo", sostuvo.

Además, remarcó que el control fronterizo es un eje central de la seguridad nacional: "No es un simple trámite administrativo. Es parte de la seguridad nacional", señaló, al tiempo que detalló la participación de organismos como Aduana, Migraciones, SENASA y fuerzas de seguridad, en un esquema de trabajo integral.

Expansión hacia el sur

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la ampliación del Plan Güemes hacia nuevas zonas de la provincia. En ese marco, Solá Usandivaras confirmó que el esquema operativo no se limitará a la frontera norte.

"El plan no se va a quedar solamente en la zona de Aguas Blancas. Hay que terminar de diseñar lo que es San Martín y avanzar hacia el sur, hacia la zona de Anta", sostuvo el ministro.

El funcionario provincial destacó que los resultados obtenidos hasta ahora son producto del trabajo coordinado entre Nación y provincia. "Estos resultados son fruto del trabajo mancomunado, articulando acciones y optimizando recursos para enfrentar al narcotráfico, que es el enemigo en común", afirmó.

El Plan Güemes arrancó en Aguas Blancas, en el límite con Bolivia, y significó la primera vez que llegaban efectivos de Prefectura Naval Argentina a suelo salteño. Con esto se pudo hacer un mayor control en lo que tiene que ver con el puerto de chalana y el cruce de mercancías desde el país vecino.

En la misma línea, subrayó que el impacto del plan también se refleja en la desarticulación de organizaciones criminales y en el fortalecimiento de los controles en rutas y corredores estratégicos, donde se intensificaron los operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales.

Tecnología

Monteoliva también hizo foco en la necesidad de reforzar el control del espacio aéreo ante el incremento de vuelos ilegales. Explicó que actualmente funcionan seis radares en la frontera norte y que el trabajo se articula entre la Fuerza Aérea y las fuerzas de seguridad en tierra.

"No se trata solo de una ley. Se necesita tecnología, protocolos específicos y coordinación", advirtió al referirse al debate sobre una posible ley de derribo.

En ese sentido, reconoció que Argentina aún no cuenta con el mismo nivel de equipamiento que otros países de la región, pero aseguró que se avanza en capacitación de personal y en el desarrollo de infraestructura tecnológica para mejorar la detección y respuesta ante vuelos irregulares.

Además, se analiza la implementación de nuevos sistemas de monitoreo, drones y mejoras en los pasos fronterizos, con el objetivo de reforzar el control en puntos críticos como Salvador Mazza y Aguas Blancas.

El modelo

Para las autoridades, el Plan Güemes representa un cambio de paradigma en la política de seguridad, basado en la coordinación entre jurisdicciones y el uso inteligente de los recursos.

Monteoliva destacó que el éxito del operativo radica en la articulación entre Nación y provincia. "Los narcotraficantes tienen miedo a que estemos unidos. No nos quieren coordinados", sostuvo.

Por su parte, Solá Usandivaras remarcó que el trabajo conjunto es clave para sostener los resultados en el tiempo: "En materia de narcotráfico no se puede trabajar de manera aislada, hay que hacerlo de forma coordinada", afirmó.

De cara a 2026, el objetivo es consolidar el despliegue en la frontera norte, profundizar los controles en rutas y ampliar el alcance del plan hacia el sur de la provincia.