Fondo de Reparación: la Bicameral definió las autoridades y comenzó el análisis de informes de la auditoría

El trabajo de examen legislativo de la ejecución de obras del Fondo de Reparación Histórica (FRH) comenzó este martes en el transcurso de la reunión de la Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión. Durante el encuentro, se definió el esquema de autoridades siguiendo la alternancia anual que, en esta ocasión, otorga la titularidad a la Cámara de Diputados.

Participaron los senadores Juan Cruz Curá, Gonzalo Caro Dávalos y Diego Cari; los diputados, Patricia Hucena, Luis Albeza, Eduardo Virgili y Frida Fonseca. También estuvo presente, Gastón Galíndez. Cabe destacar que la comisión también cuenta entre sus miembros con el diputado Germán Rallé.

Por decisión unánime, se designó a Hucena en la presidencia y a Curá como secretario. Además, los legisladores acordaron fijar día de reunión los miércoles a hs. 8:30, iniciando formalmente el cronograma de trabajo dentro de dos semanas para permitir el estudio técnico de la documentación.

En esta primera jornada, el senador Curá reiteró que las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 aún no fueron aprobadas por la Legislatura, lo que en su momento motivó a solicitar a la AGP informes más amplios sobre ejecución de obras del FRH.

En ese marco, Hucena confirmó el reciente ingreso del Informe Definitivo de la Auditoría de Aplicación del Fondo de Reparación Histórica (FRH) – Ley Nº 7.691, el cual fue remitido junto a la Resolución Conjunta Nº 15/26. Este último documento contiene la disidencia de la presidencia de la Auditoría General de la Provincia, que cuestiona el alcance técnico del informe del auditor Segura.

Ante este escenario, los legisladores definieron el cronograma de tareas para evaluar las observaciones planteadas, dejando en claro que además del informe sobre ejecución de obras, resta la remisión de la auditoría financiera para completar el esquema de control sobre el uso de los fondos públicos provinciales.