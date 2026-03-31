Conmoción en barrio 25 de Mayo: encontraron a un obrero muerto en el interior de una casa en construcción

La mañana en el barrio 25 de Mayo, en la zona oeste de la ciudad, se vio alterada tras el hallazgo de una persona sin vida en una vivienda ubicada sobre calle Orán al 900.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima sería un obrero que tenía acceso a la obra, ya que contaba con las llaves del inmueble. Según las primeras versiones, el hombre se dirigió hasta el domicilio y, una vez en el interior, se habría quitado la vida.

Personal policial acudió al lugar y constató el fallecimiento, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Por estas horas, la investigación se encuentra en etapa inicial y se trabaja para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Se aguardan mayores precisiones oficiales sobre el caso.