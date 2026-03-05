PUBLICIDAD

5 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Campaña de reciclado
Ricardo Villada
Justicia Federal de Salta
Juicio por jurados
Conflicto Irán - Israel
Intervención del IPS
educación financiera en Salta
Salta

Salta mostró su potencial minero en Toronto

Empresarios y funcionarios estuvieron en la mayor feria mundial del sector.
Jueves, 05 de marzo de 2026 01:19
Empresarios salteños del sector minero y de servicios, junto a funcionarios del Gobierno provincial, participaron, entre el domingo pasado y ayer, de la edición 2026 de la Prospectors & Developers Association of Canada (Pdac), el mayor encuentro de la industria minera a nivel global que se realiza cada año en Toronto, Canadá. La presencia de compañías proveedoras, representantes de cámaras empresariales y autoridades públicas formó parte de una estrategia común para posicionar a Salta dentro del circuito internacional de inversiones en minerales críticos.

La delegación incluyó a empresarios nucleados en la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) y miembros de la Cámara de Minería de Salta (CMS) participaron en rondas de negocios y encuentros con compañías internacionales. En paralelo, la agenda institucional fue encabezada por el ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, junto a la empresa estatal Remsa.

Presentación

En el marco del Argentina Day, uno de los espacios centrales de la delegación nacional en la Pdac, Salta expuso ante inversores internacionales el esquema de desarrollo que impulsa su crecimiento minero.

En la oportunidad se puso el foco en el crecimiento del entramado de proveedores locales, la generación de empleo y el impacto regional de la actividad, junto con el avance de obras de infraestructura en la Puna salteña.

Como parte de su agenda en Canadá, la Provincia realizó además un encuentro con inversores internacionales y representantes del sector financiero.

En esa instancia se expuso el estado de los proyectos en exploración, construcción y producción, así como el marco institucional que regula la actividad.

Proveedores

La participación empresaria fue uno de los ejes de la presencia provincial en la Pdac. El presidente de Capemisa, Federico Russo, mantuvo reuniones con autoridades, instituciones y empresas mineras con el objetivo de fortalecer vínculos.

En paralelo, compañías locales como Grupo AGV participaron en rondas de negocios donde presentaron su experiencia en perforación, movimiento de suelos, obras civiles, logística y campamentos en operaciones de alta montaña y salares. Desde la empresa destacaron que estos espacios permiten mostrar capacidades técnicas y ampliar contactos internacionales y consolidar el rol de los proveedores dentro del crecimiento de la minería regional.

 

